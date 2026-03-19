PVEM presenta perfiles que buscarán gubernaturas en los comicios de 2027 (19:48 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Siguiendo la tendencia de adelantamiento electoral marcada recientemente por otros partidos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo públicos los nombres de quienes buscarán las gubernaturas en los comicios de 2027. Esta estrategia busca posicionar a sus cuadros más competitivos mediante procesos de encuestas internas en diversas regiones del país. La dirigencia del partido delineó una lista de representantes que actualmente ocupan cargos en el Poder Legislativo. Para Nuevo León, el impulso se centrará en el senador Waldo Fernández, mientras que en Querétaro la apuesta será el diputado federal Ricardo Astudillo. En el caso de Guerrero, se confirmó que la senadora y dirigente nacional del partido, Karen Castrejón, participará en el proceso de selección interna. Por otro lado, en Zacatecas y Michoacán, los elegidos para encabezar las aspiraciones son Carlos Puente y Ernesto Núñez, respectivamente.

COBERTURA EN EL PACÍFICO Y EL NORTE

El despliegue del Partido Verde también contempla figuras con trayectoria local en el occidente y norte de México: Sinaloa: Se perfila al diputado federal Ricardo Madrid. Nayarit: La senadora Jasmine Bugarín, quien destaca por su posicionamiento en estudios de opinión previos. Colima: El senador Virgilio Mendoza será el encargado de buscar la candidatura. Baja California Sur: Se designó al diputado federal Manuel Cota. Baja California: El exalcalde de Tijuana y actual legislador local, Jorge Ramos, representará al partido en la entidad.

EL DESAFÍO EN SAN LUIS POTOSÍ Y ALIANZAS

Un punto crítico en la estrategia del PVEM se localiza en San Luis Potosí. El partido manifestó su disposición de competir sin el respaldo de Morena en caso de que no se consolide una coalición en dicha entidad. Para este estado, se mencionan perfiles con fuerza política local, incluyendo a la senadora Ruth González, además de diversos legisladores federales y locales que podrían sumarse a la contienda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir