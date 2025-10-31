Puma anunció que recortará 900 puestos de trabajo para finales de 2026 (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Ante la realidad que vive Puma, ha iniciado un cambio en su estrategia de marketing para generar que la marca sea más atractiva para los consumidores.

El fabricante alemán de ropa deportiva, Puma, anunció este jueves que recortará 900 puestos de trabajo adicionales en su plantilla corporativa a nivel mundial para finales de 2026.

Esta acción se sustenta como uno de los esfuerzos que la empresa realiza para reducir costos y reactivar su negocio ante la caída de ventas y la creciente competencia en el sector, por lo que los recortes se enfocarán en “puestos administrativos”.

La medida se suma a los 500 despidos ejecutados este año como parte de un programa de ahorro lanzado en marzo.

Nueva visión que apunta al crecimiento de Puma

El nuevo director ejecutivo, Arthur Hoeld, quien asumió el cargo hace cuatro meses, tuvo reuniones con empleados, minoristas, inversores y socios para determinar la mejor manera de reposicionar a Puma, por lo que llegó a la conclusión que la empresa debe enfocarse en tres líneas clave: running, fútbol y entrenamiento.

Además, como parte de este esfuerzo, el directivo está implementando cambios en las estrategias de marketing, para asegurar que la compañía genere historias más atractivas sobre los productos, y con ello lograr que la marca sea más atractiva para los consumidores.

El objetivo es volver a crecer para el año 2027 y consolidarnos como una de las tres principales marcas deportivas a nivel mundial, superando el ritmo del sector y generando beneficios sustanciales a medio plazo, así lo señaló la compañía.

La dueña de Gucci, Artemis, negó tener intención de vender su participación de la marca deportiva Puma, pese a la caída en sus acciones.

Resultados de Puma en el 3T25

Durante el tercer trimestre del año (3T25), que comprende de julio a septiembre, la compañía alemana reportó ingresos y un margen en sus utilidades por debajo de las estimaciones de los analistas.

Los ingresos reportados fueron de 1,960 millones de euros (2.290 millones de dólares) ligeramente por debajo de los 1,980 mil millones de euros previstos por analistas.

Sin embargo, estos ingresos cayeron un 10.4% comparados con el mismo periodo del año anterior.

Ante estos resultados, Puma reiteró su pronóstico de julio, cuando el director ejecutivo de la marca, recortó los objetivos financieros de la empresa, y afirmó que 2026 será un año de transición.

Con información de Reuters, Bloomberg e Investing

