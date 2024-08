Puede venir, pero no lo voy a recibir: AMLO sobre visita de Milei (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su homólogo de Argentina, Javier Milei, puede venir a México, pero no lo va a recibir.

Este martes, al ser cuestionado sobre la asistencia del Ejecutivo argentina a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que tendrá lugar el 24 de agosto, López Obrador dijo que:

“Puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema”.

