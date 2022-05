Pueblos del Istmo respaldan a Salomón Jara (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo. Comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec respaldaron al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia Salomón Jara Cruz durante su gira de la esperanza.

En medio de un gran ambiente y ánimo, cientos de istmeños se volcaron para respaldar al abanderado de los partidos Morena, PT, Verde Ecologista y MULT, quien acompañado de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llegó para llevar su mensaje de esperanza para todos los habitantes de las comunidades de esta zona del estado.

Jara Cruz, señaló que estas poblaciones tienen muchas necesidades, pero también mucha confianza en el movimiento de transformación, en el proyecto que encabeza, el de un gobierno honesto, un gobierno austero, un gobierno desde las comunidades, atendiendo los problemas desde su origen, por lo que dijo que no les iba a fallar.

En Santa María Xadani, fue recibido con un gran ambiente de alegría, en donde los morenistas le brindaron una calurosa bienvenida demostrando con ello la confianza en el candidato que traerá a Oaxaca la Cuarta Transformación.

“La confianza en nuestro proyecto sigue creciendo, no hay duda de que vamos muy bien, lo sentimos en cada comunidad que visitamos con la gira de la esperanza”, expresó Jara Cruz.

“El calor de nuestras amigas y amigos nos contagiaron de ese optimismo porque aquí ya está floreciendo la Primavera Oaxaqueña, expresó el senador con licencia en su visita a San Blas Atempa.

“Cada recorrido a las comunidades nos llena de emoción porque sabemos que nos espera el cariño y la alegría de nuestra gente”.

Y en Santa María Guienagati no fue la excepción, al señalar que son mayoría los que quieren un cambio verdadero para Oaxaca, “Ya no más gobiernos fantoches, gobiernos mediocres, que solo han venido a saquear al estado con funcionarios fuereños que no tienen ningún compromiso con Oaxaca”.

Y en Guevea de Humboldt, donde lo acompañó el presidente nacional de Morena Mario Delgado, el candidato dijo que su gobierno será por primera vez desde abajo, un gobierno de esperanza, un gobierno de futuro, “y ahora vamos a ser un gobierno que se dedique a resolver todos los problemas que tenemos, como el agua potable, drenaje, luz, escuela, vamos a tener medicamentos gratis, vamos a trabajar para rescatar juntos a Oaxaca”.

