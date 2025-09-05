Pueblos de la Sierra Mixe-Zapoteca cumplen más de 48 horas sin energía eléctrica (16:45 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 5 de septiembre. Pobladores de la región Mixe-Zapoteca han cumplido más de 48 horas sin el suministro de energía eléctrica, situación que ha generado severas afectaciones en diversos sectores, principalmente en centros de salud y comercios.

A pesar de los constantes reportes, denuncian que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho caso omiso a los llamados de auxilio.

Entre las comunidades afectadas se encuentran Guevea de Humboldt, El Porvenir, Guigovelá, San Miguel, Santa Isabel, San Juan Mazatlán, entre otras localidades de la Sierra, que en su conjunto enfrentan condiciones de aislamiento y alta vulnerabilidad debido al difícil acceso a servicios básicos.

De acuerdo con testimonios de habitantes, la falta de electricidad ha puesto en riesgo el resguardo de medicamentos y vacunas que requieren refrigeración, además de interrumpir las actividades comerciales y escolares.

En algunos casos, las clínicas locales ya reportan escasez de insumos en buen estado debido a la falta de refrigeración.

Ante el prolongado corte, autoridades municipales y representantes comunitarios exigen una pronta respuesta por parte de la CFE, así como la intervención de instancias estatales y federales para restablecer el servicio y evitar mayores afectaciones a la población serrana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir