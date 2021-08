Puebla no cuenta con suficientes vacunas contra COVID-19; mientras contagios van en aumento (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. Este miércoles se reanudó en la capital de Puebla, la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 30, 40 y 50 años de edad.

Para muchos, esta jornada no logró tener una logística adecuada para la atención de los ciudadanos.

“Yo estoy desde las 10:30 de la mañana que me toca, cómo mi apellido me indica a esa hora, tengo 59 años, pero estoy acá desde las 10:30 y no avanzaba la fila”, María Dolores Aldama, Poblana.