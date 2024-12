Publican lista de 10 mil 959 aspirantes al Judicial; exhiben errores (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de diciembre. El Legislativo publicó la lista de 10 mil 959 aspirantes a jueces, magistrados y ministros que se inscribieron a través de su convocatoria para la próxima elección judicial.

Expertos, como el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, evidenciaron errores en dicho listado, pues se incluyeron aspirantes con nombres como “pruebas, Jorge1, Jorge2, Jorge3”.

“A simple vista, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo exhibe errores imperdonables y demuestra su incompetencia”, indicó en experto en su cuenta de X.

´Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo aceptó que se trata de errores humanos al momento de procesar la información, particularmente por el área de informática, pero dichos registros son nulos.

“En relación a las pertinentes observaciones respecto de entradas de la lista preliminar que no corresponden a listas de aspirantes, así como los casos de nombres duplicados, en el primer caso se trata de entradas por parte del área de Informática para hacer pruebas a la base de datos que no fueron retiradas de la lista; y en el segundo, de nombres que en el proceso de depuración de los registros resultaron repetidos y por error no fueron eliminados.

El Comité señaló que la lista oficial se publicará el próximo 15 de diciembre. De manera preliminar, en los comités del Legislativo, Judicial y Ejecutivo se inscribieron 50 mil aspirantes a algún cargo de la elección judicial, para que lleguen a la boleta un poco más de 5 mil candidatos a jueces, ministros y magistrados.

