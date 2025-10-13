Liberan a hijo y esposa de ‘Lord Pádel’, seguirán proceso en libertad (17:00 h)

Ciudad de México, 13 de octubre. Después de más de dos meses recluidos, Karla N. y Germán N., esposa e hijo de Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel, quedaron en libertad tras la decisión de un juez del Estado de México que modificó la medida cautelar de prisión preventiva que enfrentaban.

La audiencia se realizó el domingo 12 de octubre en los juzgados de control de Tlalnepantla. Durante más de cinco horas, el juez escuchó los argumentos de la fiscalía, la defensa y los testimonios tanto de la víctima como de una testigo. Al final, concluyó que la fiscalía no presentó pruebas suficientes para mantenerlos encarcelados.

Vinculan a proceso a ‘Lord Pádel’, su socio, esposa e hijo por tentativa de homicidio. FGJEM |

Desde su vinculación a proceso, el pasado 9 de agosto, Karla y Germán permanecían en el Centro Penitenciario de Barrientos, acusados de tentativa de homicidio por presuntamente agredir al instructor Israel N. y amenazar a una testigo durante un torneo de pádel. Sin embargo, la defensa argumentó que no existían amenazas reales ni elementos que justificaran la prisión preventiva.

Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía insistió en el riesgo que corrían la víctima y la testigo si los imputados salían en libertad, pero el juez desestimó ese planteamiento al considerar que no estaba comprobado. También se mencionó la existencia de un acuerdo reparatorio entre la víctima y Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel, que sigue vigente.

Con esta resolución, Karla y Germán podrán continuar su proceso en libertad. En el torneo donde ocurrió la agresión participaron más personas, incluido Lord Pádel y su compañero Othón, quienes no fueron detenidos debido a que contaban con un amparo a su favor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir