Protestan para exigir liberación de médico involucrado en feminicidio de Huajuapan (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 30 de abril. Familiares, pacientes y amigos, realizaron ayer una protesta en el Centro de Justicia de Huajuapan de León, para demandar la liberación del médico cirujano Edwin S. M., quien fue asegurado de manera injusta, según los manifestantes, por el feminicidio de Hana Ali R. S, ocurrido la madrugada del jueves 24 de abril, al interior de un domicilio de la colonia San Isidro Poniente.

César Hugo Soriano Morales, relató que alrededor de las 1 de la mañana, del 24 de abril, a su hermano el médico, le hablaron para que acudiera al citado domicilio, porque su paciente de cabecera, Hana Ali R. S, había atentado contra su vida o según tenido un accidente.

“Cuando mi hermano se traslada de forma inmediata para brindar los primeros auxilios al llegar la encuentra sin signos vitales. Le dice a la familia o las personas que se encontraban ahí, novio y otras personas, no tengo del dato exacto de cuántas eran, les dice que hagan lo propio, que marquen al 9-1-1, y que se retiraba por la hora y porque iba acompañado de su familia”, abundó.

Aseguró que el médico por sólo realizar su trabajo fue asegurado, además de que el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, les está fincando responsabilidad.

Soriano Morales señaló que su hermano se encuentra detenido en los Separos de la Vicefiscalía de la Mixteca, además de que estaba en espera de la Audiencia de Control de Detención que se realizó ayer en la tarde mientras realizaban la protesta.

“Yo considero que la Fiscalía al no tener los elementos y no tener a nadie al momento, ya no están buscando quien lo hizo, si no quien la pague, para zafarse de la presión mediática que existe a nivel nacional. Lejos de que le den las gracias como Fiscalía por el hecho de acudir al momento y tratar de brindar los primeros auxilios, lo están incriminando”, aseguró.

Demandó al personal de la Vicefiscalía realizar la investigación de manera imparcial y con apego a la ley, para poder dar con la persona responsable del feminicidio de la ex señorita simpatía 2024.

Pidió la liberación del médico cirujano Edwin S. M., a quien aparentemente lo están presionado para declarar algo que no le consta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir