Protestan para exigir la liberación de integrante del Frente de Juxtlahuaca (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de diciembre. El dirigente del Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca, Salvador Bazante Morales, informó que este lunes protestaron en la Ciudad de México para exigir de la liberación de Juan Gabriel Hernández García, quien fue detenido el 30 de noviembre por elementos de la Fiscalía, ya que es señalado de los hechos de violencia ocurridos en Guerrero Grande, comunidad del municipio de San Esteban Atatlahuca.

“Lo están acusando de un homicidio, la carpeta de investigación está amañada, está mal integrada, por lo que queremos su liberación inmediata del compañero. Todos sabemos, más bien la población de Mier y Terán es testigo que el día de los hechos del delito que se le imputa él estuvo en esa comunidad, asistiendo a una asamblea general de la población, entonces tenemos a un poblado completo que puede atestigua que él estuvo ahí”, agregó.

Indicó que también están pidiendo la remoción de Hilda Cabrera Domínguez, titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, ya que no está al pendiente del trabajo que realiza el personal del Ministerio Público, en la integración de las carpetas de investigación.

El también Gobernador Nacional Indígena acusó que la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y a las autoridades de San Esteban Atatlahuca, colaboraron bajo el agua para la captura de Juan Gabriel Hernández García, líder indígena de la comunidad de Guerrero Grande.

“Como es posible que uno de los testigos que da su declaración de los hechos, dentro de esta carpeta de investigación, dijo “pienso” que quien me disparó fue Juan Gabriel Hernández. No puede haber “pienso”, no, es una carpeta que está amañada que desgraciadamente la Fiscalía se coludió con el municipio de San Esteban Atlatlahuaca, y quien también participó fue la Secretaria General de Gobierno, quien puso al compañero para que lo pudieran detener”, reveló.

Bazante Morales señaló que bloquearon la avenida Reforma de la Ciudad de México, a la altura de la Estela de Luz y posteriormente marcharon, como medida de presión para que fueran atendidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien le pedirían su intervención en el caso.

Aseguró que Juan Gabriel Hernández es inocente de lo que se le acusa, y que en la manifestación participaron habitantes de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji, comunidades de San Esteban Atatlahuca.

