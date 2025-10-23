Protesta UCIZONI frente a la CFE de Matías Romero para exigir tarifas justas y mejor servicio eléctrico (11:00 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oax. 23 de octubre. Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) realizan una protesta frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matías Romero, Oaxaca, como parte de una jornada nacional de movilizaciones para exigir el reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.

Los manifestantes denuncian los altos cobros, las tarifas excesivas y el deficiente servicio que reciben en comunidades del Istmo de Tehuantepec, pese a que la región es una de las principales generadoras y transportadoras de energía del país.

Señalan que los constantes apagones provocan daños en electrodomésticos, pérdida de alimentos y medicamentos, sin que la CFE asuma responsabilidad alguna.

Durante la movilización, los representantes de UCIZONI reprocharon la actitud grosera y negligente del personal de la CFE, que aseguran, ignora los reportes y reclamos de los usuarios.

Además, reiteraron que miles de familias continúan en huelga de pagos como medida de presión ante la falta de respuesta de la empresa.

La organización hizo un llamado al Gobierno Federal para que atienda las demandas de las comunidades y se garantice un servicio eléctrico digno, con tarifas justas y un trato respetuoso hacia los usuarios.

UCIZONI subrayó que su movimiento es pacífico y busca un diálogo directo con las autoridades para resolver de fondo los problemas que afectan a los pueblos del Istmo.

