Protección Civil emite recomendaciones preventivas para la manipulación de juegos pirotécnicos (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. Con el objetivo de salvaguardar la vida y el patrimonio de la sociedad, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite las siguientes recomendaciones preventivas ante el aumento de la comercialización y manipulación de juegos pirotécnicos durante las fiestas decembrinas.

La venta y quema de pirotecnia es común en esta época, por lo que la dependencia exhorta a la población a manejarla con responsabilidad, ya que un mal uso podría ocasionar desde quemaduras hasta pérdida de extremidades del cuerpo y lesiones auditivas.

Recomienda realizar la quema de pirotecnia en espacios abiertos, evitar la cercanía a vehículos, así como no introducirlos en botellas o envases y efectuarlo a una distancia no menor a 10 metros de personas, animales, casas o árboles, a fin de prevenir incendios y accidentes. En caso de que el artefacto no se detone, este no deberá ser pateado o levantado.

Es importante recalcar que la manipulación de este tipo de material de alto riesgo debe efectuarse solo por personas adultas y evitar que las y los niños realicen la quema de estos productos sin supervisión. En caso de estar en contacto con cohetes, cohetones o cualquier artefacto explosivo, se recomienda no alterarlos y no juntarlos, para evitar que aumente la posibilidad de un accidente.

La CEPCyGR invita a la población a tener a la mano un extinguidor o un botiquín. Cabe destacar que ante una quemadura se recomienda lavar la parte afectada con agua tibia, sin aplicar pomadas; solicitar atención médica inmediata en la unidad de salud más cercana o llame al número de emergencias 9-1-1.

La dependencia también solicita a las autoridades municipales verificar que la quema de material pirotécnico se realice de forma ordenada y en los establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

