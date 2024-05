Propone Xóchitl Gálvez financiar paneles solares para miles de viviendas (22:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Ante las altas temperatura y los constantes apagones que se registran en todo el país, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno lanzará un programa de financiamiento para que miles de familias instalen paneles solares en sus viviendas.

En un encuentro ciudadano en Ciudad Mante, Tamaulipas, donde este martes se registraron temperaturas superiores a los 45 grados, la ingeniera lamentó que esta región no cuente con tarifas preferenciales de energía eléctrica.

“Llegar a 48 grados es algo que difícilmente uno lo puede imaginar, hasta que está uno aquí en el Mante, pero lo más grave es que ustedes no tienen tarifas preferenciales. Ustedes sin aire acondicionado, prácticamente se asfixian, por eso, como Presidenta vamos a poner un programa de instalación de paneles solares para que no tengan que pagarle tantos millones de pesos a la CFE. En sus casas van a tener paneles solares, con financiamiento, no digo que van a ser regalados, pero ya quisieran ahorita tener un financiamiento para no tener que pagar tanto de luz”, dijo.

Agregó que, como Presidenta, respetará el medio ambiente para que las próximas generaciones puedan disfrutar de un mejor planeta con energías limpias y baratas que le apuesten al desarrollo.

En otro tema, explicó que en su sexenio regresarán los apoyos al campo que quitó el actual Gobierno Federal y además construirá un plan hídrico para mejorar el abasto de agua en las zonas urbanas y rurales del país.

Por la noche, Gálvez Ruiz se reunió con ciudadanos y militantes de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, donde enfatizó que nos estamos jugando el futuro de México y el fruto de las familias.

“Este gobierno abandonó a Tamaulipas. Lo abandonó en la seguridad, lo abandonó en el agua, lo abandonó en la salud, lo abandonó en educación y hasta ahora en el tema de energía ¿Qué tal los apagones? A la orden de todos los días”, criticó.

En ambos encuentros, la aspirante presidencial convocó a los asistentes a despertar y luchar por un México sin divisiones, por un México sin odio y por un México sin miedo.

