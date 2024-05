Propone Xóchitl Gálvez créditos baratos para campesinos y pescadores (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. En un encuentro con la comunidad Yaqui y pescadores, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a trabajar para que durante su gobierno los campesinos y pescadores del país tengan acceso a créditos baratos, que les permitan invertir en sus fuentes de empleo.

De gira por Guaymas, Sonora, la ingeniera aseguró que también regresará los programas para el campo y la pesca que en este sexenio quitó el Gobierno Federal perjudicando a miles de familias mexicanas.

“Conmigo tendrán los pescadores un gobierno cercano y amigo. Habrá financiamiento barato. Yo sé que ustedes no quieren regalado, pero no quieren esos precios de los bancos que son totalmente inaccesibles. Equipamiento para sus lanchas, diésel marino y gasolina ribereña. Ese es el compromiso que hago aquí con ustedes y soy mujer de palabra”, dijo en el Malecón de este Puerto.

En su mensaje, llamó a los gobiernos municipal, estatal y federal a ponerse de acuerdo para construir en la región una pesca sustentable, principalmente, parando la entrada de camarón de otros países.

Respecto al campo, lamentó que hoy no existen precios de garantía para granos básicos como el trigo y el maíz y además el Gobierno Federal quitó más 180 millones de pesos en apoyos para la agricultura.

“A ustedes les quitaron el dinero, a los pescadores, a los agricultores, a los acuacultores, a los pequeños ganaderos, para llevarlos a proyectos que no han dado resultados. Ya no le dicen el Tren Maya, le dicen el ‘Tren Falla’, porque ya se descarriló. Dos Bocas, no saca un litro de gasolina”, criticó.

Gálvez Ruiz llamó a los asistentes a ser valientes, a no acostumbrarse a la violencia y el próximo 2 de junio dar la pelea por sus hijos, por su familia, por Guaymas y por México.

