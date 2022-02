Propone AMLO pausar las relaciones diplomáticas con España (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió pausar las relaciones bilaterales entre México y España debido a que el país europeo aún considera “tierra de conquista” a nuestro país, explicó este miércoles en la conferencia de prensa matutina. Cuestionado al respecto, indicó que era un comentario que él propone.

“Aquí están pruebas, hechos. Los que se dedican a los negocios jugosos, al amparo del poder. Y antes eran como dueños de México, es el caso de las empresas españolas”, comentó.

El presidente destacó que ahora no es buena la relación con el país europeo “Y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara. Hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir, a los mexicanos y a los españoles”, añadió.

De acuerdo con el presidente López Obrador, existía una “promiscuidad económica, política”, en la cúpula de los gobiernos de México y España, en la que nuestro país tenía la peor parte, pues nos saqueaban. “Vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, cuando ya no esté yo aquí, que ya no fuesen igual a como eran antes”.

Posteriormente, el presidente habló de que la pausa es “para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, tampoco vamos a quererlo nosotros”, comentó.

Era un comentario: AMLO

Cuestionado sobre el procedimiento para poner en pausa las relaciones y las implicaciones que esto tendría, López Obrador respondió: “Como que necesitamos un respiro, es irnos despacio. Nos conviene una pausa de un tiempo, porque eso que sucedió”, explicó.

“¿Qué implica? Implica un comentario. ¿Ya no puedo hacer ningún comentario? Para que la gente tenga que platicar, porque a la gente se le tiene que garantizar el derecho a la información”, concluyó.

Información y foto:Publimetro

