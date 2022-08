¿Propaganda para generar psicosis social o violencia incontrolable?: Francisco Garfias (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. Afirmar, como lo hizo ayer el Gabinete de Seguridad, que la violencia registrada en los últimos días en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Baja California, es “propaganda criminal” para generar “psicosis social” es un poquito más que demagogia: es ridículo.

El régimen se quiere tapar los ojos para no ver el fracaso de la política de “abrazos no balazos” que se tradujo en un total de 196 homicidios en sólo tres días: viernes, sábado y domingo. Un promedio de 65.3 al día, según datos del Gabinete de Seguridad.

El número hasta lo presume el citado Gabinete como el tercer fin de semana con menos homicidios dolosos este año. ¿Pues cómo estarán los otros?

A AMLO le saca ronchas que se hagan públicos los hechos de violencia que cotidianamente ocurren en país de la 4T.

Volvió a irse contra Reforma, al que comparó con el extinto periódico “Alarma”, y sumó a la corresponsal independiente en Washington, Dolia Esteves, al “hampa del periodismo” por criticar el terror que hay en México.

Dice que “crean un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno, aún con la mentira…”.

¿La mentira? ¿No hubo en estos días terror? ¿Narcobloqueos? ¿Oxxos y otras tiendas de conveneniencia incendiados? ¿Pasajeros de automóviles y autobuses bajados de vehículos que luego quemaron? ¿Muertos?

“Toda esa historia la inventó el ahora secretario de seguridad pública de Acapulco, Maximiliano Serrano, para protegerse. En esas fechas fui a un acto de revocación de mandato con alrededor de 15 presidentes municipales. Ya lo demostramos en la Fiscalía”, aseguró.

+++

“No aspiro al 24, no me distrae. Ese no es mi cuento. No tengo tema”, asegura Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI. Su prioridad –de aquí a la elección presidencial de 2024– es consolidar la Alianza por México.

Alito, por cierto, respondió a sus críticos internos con movimientos incluyentes en el CEN del PRI.

Nombró al ex secretario de Economía, Ildefeonso Guajardo, negociador en jefe del T-MEC en los tiempos de Peña Nieto, como presidente de la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico del partido, pero también al beltronista Willy Ochoa como secretario de Planeación y Estrategia.

“Estos nombramientos que se suman a la incorporación de gobernadores a las tareas partidistas, con ello se fortalece aún más el CEN de cara a los retos que vienen”, dice un comunicado del PRI.