Pronunciamiento de ANTAC tras conferencia de Rosa Icela Rodríguez (14:20 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Luego de que la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velásquez diera su conferencia de prensa donde anunció su disposición al diálogo cn los transportistas que mantienen bloqueos en diversas carreteras del país, la ANTAC emitió un comunicado para dar su posicionamiento.

La titular de la Segob, dijo que estaba en la disposición de diálogo con los manifestantes, sin embargo, hizo una velada amenaza contra los dirigentes, de quienes mencionó, contaban con diversas carpetas abiertas (de investigación) desde hace muchos años, por delitos de obstrucción de las vías principales de comunicación, incluso , “incluso algunos de ellos han estado detenidos no en nuestra administración pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera, o sea no estoy, em, no nacimos ayer”.

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas A.C., expresaron, “Acabamos de escuchar que la Secretaria de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas, sin embargo no hemos sido convocados”.

Queremos precisar algo: nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan.

Disculpen si esto les ofende, pero todos los días decenas de hombres y mujeres que salimos a trabajar con la única intención de llevar la comida a la mesa, somos víctimas de un delito.

Esto no solo nos afecta a nosotros como transportistas, afecta a cualquiera que toma un camino que hoy es controlado por el crimen.

No es político, les prometemos que si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes.

