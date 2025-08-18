Promueve Policía Vial Estatal cultura de prevención y seguridad a motociclistas en la carretera Oaxaca-Ixtlán (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. La Policía Vial Estatal en coordinación con la Guardia Nacional, llevó a cabo este domingo una jornada de concientización en materia de seguridad vial, dirigida a personas conductoras de motocicletas.

Esta actividad se desarrolló en la carretera federal 175, en el tramo comprendido entre Oaxaca e Ixtlán de Juárez, con el objeti vo de fomentar el respeto a las normas de tránsito y reducir los accidentes viales en esta zona de alta circulación de vehículos de este tipo.

Durante la jornada, la Policía Vial Estatal, bajo la dirección de Toribio López Sánchez, hizo un llamado a evitar conductas de riesgo como el uso de aditamentos en los sistemas de escape que alteran el ruido del motor, rebasar entre carriles o circular entre vehículos; prácticas que ponen en peligro tanto a las y los motociclistas como a otras personas usuarias de la vía pública.

Asimismo, se emitieron recomendaciones para utilizar siempre casco certificado y equipo de protección adecuado; no viajar con sobrecupo; respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito; encender las luces para mayor visibilidad y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias que afecten los reflejos.

Posteriormente, el operativo fue reforzado con la instalación del filtro de alcoholimetría “Salvando Vidas”, mediante el cual se aplicaron pruebas a motociclistas, como parte de una estrategia preventiva destinada a proteger la vida e integridad de quienes transitan por esta vía.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para sumarse a una cultura de responsabilidad y respeto vial, especialmente en la conducción de motocicletas, uno de los medios de transporte con mayor índice de siniestralidad en el estado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir