Promoverá PAN expulsión de Naty Díaz por aprobar la reforma judicial en Oaxaca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La presidenta estatal del Partido AcciónNacional Perla Woolrich Fernández, promoverá la expulsión ante los órganos del CEN del PAN de la actual diputada local Natividad Díaz Jiménez por avalar con su voto la reforma judicial aprobada por la Cámara de Senadores.

Esto luego de que los integrantes de la Cámara Alta aprobara la reforma judicial con el voto de la traición del panista Miguel Ángel Yunes Linares, sufragio que le dio la mayoría calificada a Morena y sus aliados, para favorecer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Woolrich Fernández, explicó que con el voto de la diputada Natividad Díaz Jiménez a favor de la reforma judicial en el Congreso local se convierte en traidora del PAN en Oaxaca.

En conferencia de prensa, señaló, “en lo personal como presidenta voy a promover la expulsión ante los órganos el Comité Ejecutivo Nacional y la voy a promover porque si se dan cuenta ya no tenemos allí pues a los 2 diputados que teníamos, ya uno está por su cuenta, así es que no es la representante de una fracción parlamentaria, ahorita ya en este momento, si esto es realidad como lo dice Salomón Jara es una traidora”.

La lideresa del blanquiazul en Oaxaca, consideró que la posición del Partido Acción Nacional es demasiado clara, “las personas que favorecieron para que no se echara abajo la reforma, pues van a ser expulsados del partido y esto desde ayer quedó demasiado claro”.

En el Partido Acción Nacional no es que impongan las cosas, “yo en 40 años que llevo en el partido y que he sido muchas veces funcionaria, 2 veces diputada cuando se toma una decisión se tiene que acatar, y no por disciplina, porque se menciona cuál es la conveniencia que debe de traer para el partido pero principalmente para el pueblo”, dijo.

“Me da mucha risa lo sucedido esta madrugada en el Congreso de Oaxaca. No sé si es para reir o también es para llorar; la reforma se discutía en el Senado cerca de las cuatro de la mañana, y en Oaxaca, sin que tuvieran siquiera con una nota del senado, como se acostumbra mandar un oficio, en donde se les hace saber lo que se aprobó, empezaron a convocar a todos los legisladores para que emitan el voto favorable”.

“Por lo que ahora, muchos se preguntan: ¿qué fue lo que aprobó el Cámara de Diputados de Oaxaca? si la minuta del Senado no les había llegado todavía. Lamento mucho que entre los legisladores sufragando favorablemente estuviera la representante del PAN, me hubiera gustado mejor que no estuviera presente, y no que votara a favor, otra traición más, así lo entiendo”, finalizó.

