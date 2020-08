Prohibir venta de alimentos chatarra a menores no es la solución, es mejor educar para combatir la obesidad: Marichuy (16:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) María de Jesús Mendoza Sánchez, insistió que la aprobación del dictamen de reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado la semana pasada en el Congreso del Estado y que prohibe la venta de alimentos chatarra a menores de edad, no es una medida que ayude realmente a combatir la obesidad.

En entrevista, para ADNSureste, criticó el twitter que publicó la diputada Morena, Magaly López, quien a través de su cuenta aclaró que: “Los dulces regionales, los panes, el tejate, la tlayuda, los chicharrines que elabora la señora de la esquina, los bolis, las nieves o cualquier otro producto que no sea empaquetado e industrializado no aparece en la Norma Oficial Mexicana sobre etiquetados frontales, por lo tanto, su venta a menores de edad no se prohíbe en Oaxaca”.

Y es que dijo que al final el dinero con los que los menores pueden comprar dulces se lo dan sus padres, quienes a partir de la aprobación de esta ley van a tener que comprar sus dulces en las tiendas departamentales.

Antes de prohibir, es mejor educar

“Esto es cuestión de educación, de enseñar el plato del buen comer, no todo es malo, pero deben de comerse porciones”.

Recordó que en muchas comunidades de la entidad donde no cuentan ni con agua potable, en lugar de prohibir debería de preocupar el llevar el vital líquido y enseñar hábitos alimenticios saludables.

Además, reconoció que esta ley les pegará a los empresarios porque esta prohibición recaerá sobre los dueños de las tiendas.

“No se va a lograr la esencia de la diputada, y apoyaría si esta ley no se promulga por parte del gobernador porque no se va a cumplir con su esencia”.

Indicó que se deben de crear políticas públicas para orientar a la población de lo que debe de consumir.

“Prohibir no conduce a nada, los temas comerciales son del ámbito federal no estatal”, subrayó.

Finalmente, comentó que posiblemente en la mente de la diputada Magaly López había buenas intenciones pero no en la forma como lo planteó en su iniciativa, ya que debió de ser mejor asesorada.

