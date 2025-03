Producen hortalizas de calidad en Santiago Huajolotitlán, asegura edil (19:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapana de León, Oax. 10 de marzo. El presidente municipal de Santiago Huajolotitlán, José Guadalupe Barbosa Barragán, informó que la población que representar cuenta con 250 productores de flor de cempasúchil, jitomate, ejote, pepino, maíz, rábano, cilantro y calabacita.

Así lo dio a conocer, durante la inauguración de la 2ª Feria de la Calabacita que se realizó el sábado 8 de marzo, en el municipio de Santiago Huajolotitlán, quien destacó que principalmente se produce calabacita y su flor.

“Este producto se siembra y cosecha, una vez al año; esta mercancía se entrega en la central de abastos en la Ciudad de México, Central de Abastos de la ciudad de Puebla, Huixcolotla, Puebla, y en mercados de Huajuapan de León. La producción estimada por año de los amigos productores es de cinco mil toneladas promedio”, indicó.

Barbosa Barragán reveló que la producción de la calabacita genera empleo aproximadamente a dos mil 200 personas de los municipios de Santiago Huajolotitlán, Santiago Cacaloxtepec, San José Ayuquila, Santiago Ayuquilla, San Jorge Nuchita, Mariscala de Juárez, Santo Domingo Tonalá y de otras poblaciones de Guerrero y Chiapas.

Aseguró que la calabacita que se produce es de alta calidad, al regarse con agua limpia, lo que genera demanda en diferentes mercados nacionales, y muy pronto en internacionales.

En representación de Víctor López Leyva, titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER), Graciela Franco Cruz, destacó que la 2ª Feria de la Calabacita fue un evento que resalta la fortaleza, tradición y esfuerzo de la gente.

“Hoy celebramos el trabajo arduo de los productores locales, que con dedicación y amor por la tierra hacen posible que esta feria sea un escaparate para nuestras riquezas agroalimentarias. La calabacita, como uno de nuestros cultivos emblemáticos, no solo es parte de nuestra dieta, sino también de nuestra identidad. Este evento es un testimonio de cómo la producción local, puede crecer, prosperar y posicionarse no solo a nivel regional, si no también nacional, contribuyendo al bienestar económico de nuestras familias y comunidades”, expresó.

Recalcó que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por medio de SEFADER busca seguir impulsando el desarrollo de los campos y fortalecimiento las tradiciones, además de estar comprometidos con este tipo eventos, que promueven el crecimiento rural, fomentan el intercambio de saberes y productos entre los pueblos de Oaxaca.

