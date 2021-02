Príncipe Guillermo fomenta la vacunación y alerta sobre desinformación (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. El príncipe Guillermo advirtió a sus compatriotas británicos que los mensajes antivacunas abundan en las redes sociales, en sintonía con un llamamiento similar realizado por su abuela, la reina Isabel II.

“Las redes sociales a veces están inundadas de muchos rumores y desinformación”, afirmó el duque de Cambridge en un video difundido por el Palacio de Kensington.

En la pieza se le ve a él y a su esposa Catalina hablando con dos personas clínicamente vulnerables que pronto podrán recibir la primera dosis de la vacuna.

En una videollamada, una mujer llamada Shivali, que sufre de diabetes tipo 2, declara haber leído en las redes sociales muchos mensajes que llegaron a ponerla “un poco nerviosa” ante la idea de tener que vacunarse.

“Tenemos que tener un poco de cuidado en quiénes creemos y de dónde obtenemos nuestra información”, le explica el príncipe.

“Catalina y yo no somos expertos médicos en modo alguno, pero si le sirve de consuelo, podemos apoyar de todo corazón la vacunación, es muy, muy importante”, añade en el video.

Hasta ahora, el uso de vacunas ha sido “estupendo”, dijo, y tenemos que convencer a las generaciones más jóvenes “de que es realmente importante para ellos vacunarse”.

La reina Isabel II animó el martes a sus compatriotas a vacunarse contra el covid-19, explicando que el pinchazo “no duele en absoluto” y que hay que “pensar en los demás”.

La monarca, de 94 años, dijo que se había sentido “protegida” tras haberse vacunado en enero, al igual que su esposo, el príncipe Felipe, de 99.

Su hijo mayor, el príncipe Carlos, de 72 años, que fue infectado con el virus el año pasado, se vacunó, al igual que su segunda esposa, Camila, de 73.

Más de 19 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en el Reino Unido, donde la campaña de inmunización comenzó en diciembre.

El gobierno se propone que todos los adultos hayan recibido al menos una dosis para finales de julio. La tasa de aceptación de la vacunación es muy alta, de alrededor el 90%, pero algunas minorías son reticentes.

The UK’s leading health charities have joined forces to form a coalition to help those with long-term health conditions, who are now being offered the vaccine. Included in this coalition are @DiabetesUK and @asthmauk, who have supported Shivali and Fiona throughout the pandemic. pic.twitter.com/2LV5UBA5ps

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 27, 2021