Principales notas nacionales de ocho columnas del sábado 29 de enero (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero.

*Reforma.

Busca SEP un nuevo modelo educativo.

El Gobierno federal iniciará este lunes asambleas para definir, a la mitad del sexenio, planes educativos y contenidos de libros de texto. La convocatoria emitida por la SEP invita a maestros, padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores de la educación, autoridades y organizaciones de la sociedad civil a participar en las sesiones.

*El Universal.

Falla la estrategia contra feminicidios en municipios.

Pese a contar con políticas y medidas para afrontar la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas, 10 municipios del país no pudieron evitar terminar 2021 en la lista de los más peligrosos por el número de feminicidios. Se trata de Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco; la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; la capital de Chihuahua, y Tijuana, Baja California.

*Excélsior.

A los centennials no les interesa la política.

Los jóvenes mexicanos de entre 16 y 24 años no se sienten identificados con la política, pero sí buscan participar activamente en movimientos de justicia social. De acuerdo con un estudio de la organización internacional Luminate, realizado en América Latina, los centennials no tienen clara la diferencia entre hablar de política y de partidos políticos, por lo que prefieren evitar esos temas con sus amigos y familiares, e incluso no compartirlos en redes sociales.

*Milenio Diario.

Gobiernos traen versiones encontradas del FBl en QR.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, negó la versión presidencial de que el FBI participara en investigar hechos de inseguridad recientes en el estado; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador adelantó que pedirán un informe de esa intervención al embajador estadunidense, Ken Salazar. Al respecto, el presidente López Obrador criticó la supuesta participación del FBI en el caso de Xcaret y dio a conocer que ya solicitaron un reporte de ello al embajador Salazar.

*La Jornada.

Invita AMLO a dueño de los Oxxo a debatir sobre tarifas de luz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al dueño de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Carbajal, a debatir en la mañanera el asunto relacionado con el suministro de energía eléctrica a las tiendas Oxxo. “Ojalá venga el señor Fernández y va a ser bien tratado, de manera respetuosa, y que traiga sus argumentos o sus técnicos; está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas…”.

*El Sol de México.

Suman siete activistas asesinados en Morelos.

Con el homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, suman siete los asesinatos contra activistas, principalmente ambientalistas y defensores de derechos humanos, durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. A Ana Luisa, de 51 años, le quitaron la vida dentro de su negocio, el bar Apolo XI, en el centro de Temixco, Morelos. Se convirtió en luchadora social luego del crimen de su hija, Ana Karen Huicochea Garduño, en 2012, brindando acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio.

