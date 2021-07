Principales notas nacionales de ocho columnas del sábado 17 de julio (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de julio.

Reforma.

Pone la Oposición calendario escolar.

Con argumentos como clima adverso y afectaciones socioemocionales si se prolongan las fechas de clase, Gobiernos estatales de la Alianza opositora han acortado el calendario escolar para el ciclo escolar 2021-2022. Se trata de Coahuila (PRD), Sinaloa (PRD), Chihuahua (PAN), Sonora (PRD), Tamaulipas (PAN), Aguascalientes (PAN) y Yucatán (PAN). El pasado 24 de junio, la SEP difundió el calendario oficial para el próximo ciclo escolar que consta de 200 días de clase, 10 más que el periodo que acaba de terminar.

El Universal.

Ven riesgo de contagios masivos en escuelas.

Hay un grave riesgo de contagios masivos de Covid-19 entre menores de 18 años con el regreso a clases presenciales anunciado para agosto, advirtieron especialistas en demografía, epidemiología y bioética. Consideraron que es un error del presidente Andrés Manuel López Obrador justificar esta medida al decir que la pandemia afecta a los mayores.

Excélsior.

Se aceleran los contagios durante julio.

De acuerdo con datos de la Ssa, en lo que va de julio suman 122 mil 799 contagios, siete mil 675 diarios o 320 por hora, cifras no vistas desde enero y febrero pasados. Sin explicar razones, la Ssa aplazó la actualización quincenal del semáforo epidemiológico. Es la segunda vez que lo retrasa luego de que el 10 de julio de 2020 el subsecretario Hugo López-Gatell señaló a los estados de dar “información inconsistente”.

Milenio Diario.

Ebrard: no declinar otra vez ni me postularé con otro partido.

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que no piensa volver a declinar a su aspiración de convertirse en candidato presidencial, como hizo en 2012, pues sería “absurdo”. Además, dejó en claro que no es un “ambicioso vulgar” y de no ser el aspirante de Morena no buscará que otro partido que lo postule. Con su decisión de revelar sus aspiraciones de estar en la boleta para 2024 se sabe expuesto a una crítica más severa, pero no teme enfrentar el desgaste.

La Jornada.

Urge México en la ONU a que cese el bloqueo a Cuba.

México urgió ayer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a proteger los espacios humanitarios como medida indispensable para la construcción de la paz. La asistencia humanitaria en zonas en conflicto no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas, puesto que lo que está en juego es la vida y el bienestar de las personas, dijo Marcelo Ebrard. Al participar en una sesión del organismo celebrada en Nueva York, Ebrard hizo un llamado a asegurar el acceso humanitario sin obstáculos.

El Sol de México.

Ocupan hospitales los no vacunados

En las últimas semanas, la capital mexicana registra un repunte en los contagios entre jóvenes de 18 a 39 años no vacunados. Sin embargo, las hospitalizaciones han aumentado más entre las personas de 50 a 59 años que se han negado a ser inoculadas. La jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, detalló que los jóvenes son los que menos han decidido vacunarse. De 60 y más 85 por ciento sí acudió por su dosis, lo mismo que de 50 a 59, sin embargo, entre los de 40 a 49 solamente 73 por ciento….

El Heraldo de México.

Morena retoma agenda de izquierda.

En la 65 Legislatura en puerta, Morena va por la revancha para sacar la E aprobación de la “megareforma” a 29 artículos de la Constitución, que entre otros temas, reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y la autonomía reproductiva, la cual fue frenada en abril pasado por la presión de las iglesias de distintas religiones y ante la polarización de los recientes comicios federales.

