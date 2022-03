Principales notas nacionales de ocho columnas del 15 de marzo (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre.

**Reforma.*

*Frenan en Corte libertad de Cuevas.*

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenían ayer en sus manos ordenar la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán, pero cinco Ministros no se atrevieron a dar el paso. Junto con su madre Laura Morán Servín, la mujer que se encuentra presa desde hace 515 días, es acusada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero de la muerte de su hermano Federico.

**El Universal.*

*El AIFA acaba por costar 116 mil millones de pesos.*

El gobierno federal ha erogado, hasta 2021, 104 mil millones de pesos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y para este año se aprobaron recursos por 11 mil 450 millones, lo que lleva a que el costo total sea de 115 mil 981 millones de pesos. Aunque en el inicio de la obra, en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el costo máximo del aeropuerto en Santa Lucía sería de 75 mil millones de pesos, esto no se ha cumplido.

**Excélsior.*

*EU y China se enfrentan por apoyo a Rusia.*

En el marco de la reunión entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, en Roma, EU advirtió a China que responderá si ayuda a la invasión rusa de Ucrania. El encuentro de más alto nivel durante la guerra en Ucrania entre representantes de esas naciones duró siete horas. El domingo trascendió que Rusia se está quedando sin equipo y que pidió ayuda militar y económica a China, según funcionarios estadunidenses que hablaron con los diarios The Washington Post y The New York Times.

**Milenio Diario.*

*Captura de capo en Tamaulipas, “gran golpe de la década”: Ebrard.*

La FGR y el Ejército capturaron a Juan Gerardo Treviño, El Huevo, presunto jefe del cártel de Noreste y sobrino de Miguel Ángel Treviño, El Z-40, lo que generó bloqueos y enfrentamientos en Tamaulipas. Para Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, se trata del “gran golpe” asestado al narco “en la última década”.

**La Jornada.*

*ONU: el riesgo de conflicto nuclear “es escalofriante”.*

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ayer: “la perspectiva de un conflicto nuclear, antes impensable, ahora vuelve a ser una posibilidad”, al alertar que la invasión de Rusia en Ucrania también puede resultar en un huracán de hambruna” en muchos países. Llamó a preservar la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares, tras señalar que “elevar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas es un acontecimiento escalofriante”.

**El Financiero.*

*En pausa, 50 mil mdd por reforma eléctrica.*

Entre 30 y 50 mil millones de dólares de inversión están detenidos en México debido a la incertidumbre generada por la reforma energética, estimó Kroll, compañía global experta en riesgos empresariales. “La estimación de distintas fuentes pública es que haya inversiones de entre 30 y 50 mil millones de dólares que podrían estar esperando tener un marco más claro, para poder desarrollarse o retirarse”, dijo en entrevista Miguel Peleteiro, líder de Oil and Gas.

**El Economista.*

*Ocho entidades aún no recuperan el nivel de empleo previo al Covid-19.*

Al cierre de febrero del 2022, ocho entidades se ubicaron por debajo de los niveles prepandemia de generación de empleo formal, siendo la Ciudad de México, la economía más grande del territorio nacional, la más castigada. De acuerdo con datos de la STPS, la capital del país registró una pérdida de -125,578 trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre febrero del 2020, antes de que llegara el virus a México, e igual mes del presente año.

**El Sol de México.*

*Sin atlas de riesgos 80% de municipios.*

Aunque los atlas de riesgos son instrumentos que permiten identificar zonas y regiones que se encuentran en peligro potencial y vulnerabilidad ante desastres naturales, sólo 49%3 de los dos mil 469 municipios de México cuentan con este instrumento. Eso representa 20 por ciento, o en términos sencillos, ocho de cada lO no tienen. “Su ausencia dificulta que las autoridades puedan implementar medidas preventivas ante los desastres y las limita a ejecutar acciones correctivas, una vez que ya sucedieron los eventos, con un mayor número de pérdidas sociales y económicas”, dice un estudio elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicado en febrero de este año.

**El Heraldo de México.*

*Dialogan sobre migración y trabajo.*

Inversión en la frontera norte, desarrollo económico en Centroamérica para ordenar el flujo migratorio y seguridad, fueron los temas tratados entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas. “Sostuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (en la que) tratamos asuntos de trabajo y migración. Seguimos promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Compartir