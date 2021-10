Principales notas nacionales de cho columnas del miércoles 27 de octubre (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre.

*Reforma.

Chocan AMLO y la Corte.

La decisión de la Suprema Corte de eliminar la prisión preventiva automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal enfrentó ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ministro Arturo Zaldívar. Según López Obrador, el fallo de los Ministros protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los “fifís” vayan a la cárcel.

*El Universal.

Revelan otros Sobornos de Odebrecht en México.

La constructora brasileña Odebrecht no sólo sobornó a Emilio Lozoya con 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014, sino que ya había hecho al menos 25 pagos para corromper a funcionarios en México entre 2006 y 2011 que sumaron 9.2 millones de dólares, según la contabilidad secreta de la compañía. Las identidades de los funcionarios no han sido reveladas, pero fueron anotados en los registros de sobornos bajo cinco seudónimos: Pérsico, Océano, Xavier, Xavier 2 y Meninos…

*Excélsior.

CFE: habrá tarifa única de luz si reforma pasa.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, criticó que el país tenga l4 zonas con diferentes cobros. “Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país; ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples sistemas de tarifas que generan un problema: en diferentes estados se establece una tarifa baja y más alta en otros. Eso es un obstáculo para el desarrollo del país”, sostuvo Bartlett.

*Milenio Diario.

Revive caso Colosio… y los Aburto reportan a Mario incomunicado.

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para reabrir la investigación sobre Mario Aburto “por actos de tortura e incomunicación”, la familia del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio reveló que su pariente lleva un mes aislado, por lo que acudirán a instancias internacionales para garantizar su seguridad.

*La Jornada.

AMLO: fallo de la Corte aún cobija la corrupción de minorías.

La declaratoria de invalidez de las normas que definen como delito contra la seguridad nacional la actividad ilegal de las factureras en la Suprema Corte “va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y apoyando a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas. No estoy de acuerdo desde luego, ¡entonces no pueden ir a la cárcel los fifís!”, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

*El Financiero.

Imponen tope a comisiones de las Afores.

La Consar hizo públicos criterios y políticas para calcular el máximo que tendrán las comisiones mensuales que cobrarán las Afores y que, a partir de hoy, entran en vigor con un tope de 0.57 por ciento. Las Afores tienen 10 días hábiles, a partir de hoy, para enviar propuestas de comisiones a la Consar, con lo cual se verán obligadas a bajar de un promedio de 0.80 por ciento hasta 0.57 por ciento, es decir 0.23 puntos menos.

*El Economista.

Senado aprueba Miscelánea Fiscal sin cambios, luego de 199 reservas.

Tras una sesión que duró casi 10 horas, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la Miscelánea Fiscal 2022 con 67 votos de Morena, PVEM, PT y PES, y 47 del PAN, PRI, MC y PRD; y 1 abstención. A pesar de que 49 senadores presentaron 199 reservas, el bloque mayoritario no aceptó ninguna. Durante la discusión de las reservas uno de los temas que se critica ron fue la obligación que tendrán los jóvenes de 18 años de tramitar su alta ante el SAT.

*El Sol de México.

Hay dos mil casos de sexting y una condena.

En los últimos tres años se abrieron dos mil 143 carpetas de investigación por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en 18 estados, donde se aprobaron reformas para sancionar estas conductas. Sin embargo, se ha generado un cuello de botella en las investigaciones a cargo de las fiscalías estatales, lo que provoca que 83 por ciento de las denuncias siga en trámite, revela un estudio de la colectiva Luchadoras.

