Principales notas de ocho columnas nacionales de hoy 18 de octubre (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre.

* ‘Extingue’ al PRI apoyar a AMLO.*

Cuatro ex presidentes nacionales del PRI coinciden en que votar por la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador es regresar al pasado y el partido podría extinguirse. “Qué importa si está (el PRI) en el Gobierno o en la Oposición; nunca debe estar en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Un retroceso o quedarse petrificado en el pasado significa su verdadera extinción. El PRI debe jugársela con el futuro”, señala Manlio Fabio Beltrones.

**El Universal.*

*Crimen no cesará si no acaba la corrupción política: UIF.*

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo que el gran problema de México es la impunidad y que si no se combate la corrupción política seguirán existiendo factureras, empresas fachada, cárteles y grupos delictivos protegidos desde el poder. Advirtió que hay grupos con vínculos políticos y empresariales que son parte de la corrupción, como ocurrió, dijo, con el abogado Juan Collado y sus lazos con el PRI.

**Excélsior.*

*RFC obligatorio, para evitar robo de identidad: SAT.*

El principal objetivo de plantear que todos los mexicanos mayores de 18 años tengan que tramitar de manera obligatoria su RFC es evitar el robo de identidad de jóvenes por parte de factureras para simular y hacer fraudes. Así lo explica en entrevista Raquel Buenrostro, jefa del SAT, quien asegura que no se busca cobrar multas, sino proteger a los jóvenes. Afirma también que uno de cada tres RFC presenta actividad irregular, lo que implica 30 millones de contribuyentes.

**Milenio Diario.*

*Acusará FGR a Peña, Videgaray y Anaya por crimen organizado.*

La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 políticos más como Luis Videgaray y Ricardo Anaya, quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

**La Jornada.*

*Farmacéuticas han ganado 270 mil mdd por la pandemia.*

En los pasados dos meses las grandes farmacéuticas mundiales involucradas en la investigación y fabricación de las vacunas para combatir el Covid-19 perdieron más de 172 mil millones de dólares; sin embargo, aún mantienen un balance positivo, debido a que la pandemia les ha dejado un beneficio de casi 270 mil millones de dólares.

**El Financiero.*

*Votan hoy la Ley de Ingresos 2022 en fast track.*

Los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados plantearon dictaminar hoy al mediodía la Ley de Ingresos de 2022, incluida la miscelánea fiscal, con la intención de discutir todo el paquete y, en su caso, aprobarlo por el pleno, en lo general, y dejar las reservas para su discusión mañana, confirmó en entrevista Patricia Armendáriz, secretaria de dicha instancia legislativa.

**El Economista.*

*Alistan dictamen para la Ley de Ingresos; no ajusta monto propuesto.*

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, ya tiene listos los dictámenes a discutir para este lunes sobre la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), Miscelánea Fiscal y Ley Federal de Derechos (LFD) para el 2022, en los cuales hace algunas precisiones sobre temas que han sido controversiales, como el RFC obligatorio para mayores de edad, el Régimen Simplificado de Confianza, así como la regularización de los autos chocolate.

**El Sol de México.*

*La Sedena fabricará sus propios cohetes.*

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invertirá ocho millones de pesos en maquinaria y equipo para desarrollar sus propios cohetes aéreos de práctica, llamados Mixcóatl, con el objetivo de “contrarrestar el bajo índice de adiestramiento e incrementar la pericia de los pilotos aviadores al realizar un mayor número de disparos con cohetes aire-tierra”.

