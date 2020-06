Principales notas de ocho columnas de hoy 24 de junio (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de junio.

REFORMA

Cancela Iberdrola inversión

Óscar Uscanga

La empresa Iberdrola canceló una inversión de mil 200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan, Veracruz.

Juan Antonio Aguilar Mancha, Alcalde panista de Tuxpan, lamentó la cancelación del proyecto de una central de ciclo combinado de mil 204 megawatts, que habría representado dos mil empleos para la región.

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador endureció sus críticas hacia Iberdrola, a la que acusó de poseer la mitad del mercado particular de generación de energía eléctrica en el País, y dijo que los ataques hacia la política eléctrica de su Gobierno eran promovidos por la empresa española.

EL UNIVERSAL

Forman 6 mujeres escudo financiero del Mayo

Redacción

El círculo familiar más íntimo de Ismael El Mayo Zambada, integrado por seis mujeres, construyó un escudo empresarial, financiero, jurídico y social que, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ha permitido al fundador del Cártel de Sinaloa lavar dinero de sus actividades ilícitas sin que haya sido arrestado una sola vez.

Rosario Niebla Cardoza, esposa de El Mayo, y sus hijas Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Zynthia Borboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, El Vicentillo, son fundadoras de al menos una decena de empresas en México.

LA JORNADA

Falsearon factureras operaciones por $93 mil millones en 2017

Alonso Urrutia / Alma E. Muñoz

Tras la revisión de 22 millones de facturas que ampararon operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos en 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentarán siete denuncias contra 43 empresas factureras ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la evasión fiscal de 55 mil 125 millones de pesos.

Además, se dará un plazo de tres meses a 8 mil 202 personas físicas y morales -que compraron las facturas- para regularizarse antes de emprender acciones legales en su contra.

LA JORNADA

Si existe compra de votos no me detendré en denunciar: AMLO

Alonso Urrutia / Alma E. Muñoz

Ante la inconformidad del Instituto Nacional Electoral (INE) por su advertencia de que se convertirá en guardián de los comicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en efecto, “son los que tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde”.

No obstante, insistió: “si me entero que están comprando votos, utilizando dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo, ¿o no puedo?”

MILENIO

Terror magnitud 7.5

Óscar Rodríguez

El terremoto de 7.5 de magnitud, con epicentro en la localidad de Crucecita, Huatulco, dejó seis muertos, al menos 30 lesionados y daños materiales en carreteras, edificios y hospitales de Oaxaca, aunque se sintió en 12 entidades.

El gobernador Alejandro Murat confirmó el fallecimiento de cinco hombres y una mujer, entre ellos un trabajador de Pemex, a consecuencia de las quemaduras por la explosión de una caldera en la refinería Antonio Dovalí Jaime.

EXCÉLSIOR

Y ahora… ¡sismo!

Redacción

Como si con la pandemia de coronavirus no bastara, un nuevo sismo azotó al país.

Un temblor de intensidad 7.5, con epicentro en Huatulco, fue sentido por 22 millones de personas en 13 estados. Anoche sumaba mil 269 réplicas, la mayor con 5.5 de magnitud.

El sector salud mantuvo la atención a pacientes con covid-19. La Ssa descartó heridos o afectaciones graves a sus hospitales. El ISSSTE reportó daños leves en unidades de Morelos, CDMX, Puebla y Oaxaca que no comprometieron la atención. El IMSS tampoco interrumpió sus labores.

EL FINANCIERO

En riesgo, 600 mil empresas por crisis: BBVA

Guillermo Castañares

Al menos, 600 mil empresas en el país están paralizadas, sin ingresos y sin la capacidad para volver a arrancar debido a la crisis generada por el Covid-19.

Expertos de BBVA advierten en un reporte que con base en los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), estas empresas están inciertas sobre su reactivación.

EL ECONOMISTA

7.5 grados, susto y resiliencia

Arizbet García / Héctor Molina / Jorge Monroy

Tras registrarse un sismo de 7.5 grados Richter con epicentro en Oaxaca, autoridades reportaron que en la Ciudad de México 32 edificios resultaron con daños menores, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, además de registrarse dos personas lesionadas: un adulto y un menor de edad.

Las personas afectadas fueron un hombre al que se le cayó un cable de alta tensión en la alcaldía Iztapalapa y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero; y un menor de edad con traumatismo debido a una caída, que fue atendido en el Hospital Pediátrico de Moctezuma.

