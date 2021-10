Primer astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, impartirá conferencia “México en el espacio y la exploración del cosmos”, el 18 de octubre en Oaxaca (16:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. El , Rodolfo Neri Vela, impartirá el próximo sábado 16 de octubre a las 10:00 horas en el Teatro Macedonio Alcalá, la conferencia “México en el espacio y la exploración del cosmos”, a partir de la cual, aseguró, busca motivar a los jóvenes oaxaqueños a estudiar y aprovechar todas las oportunidades que tengan para alcanzar sus sueños.

En conferencia de prensa, como parte de las actividades de la Feria Internacional de Libro de Oaxaca (FILO) manifestó lo importante que es que los estudiantes sepan que el tiempo es muy valioso y deben de aprovecharlo, además de conocer todos los obstáculos a los que él se tuvo que enfrentar para ser seleccionado.

El ingeniero en Comunicaciones y Electrónica y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA, declaró que todos los que han ido al espacio regresan con una visión distinta, ya que lo que ven es una maravilla y se toma conciencia de la fragilidad del planeta.

“Regresamos deseando que no haya contaminación, ahora se habla mucho de las tecnologías verdes, de que todos deben de dejar de usar tecnologías del siglo pasado, políticamente ha habido grupos que se pintan de verde pero solo tienen verde la playera, y queda claro que los esfuerzos pero no son suficientes”.

Dijo que para cuidar verdaderamente al planeta se requiere de un foro mundial serio en donde no solo se hable de la temperatura, sino también de todo lo demás que genera la contaminación.

“En mi opinión es que ya somos demasiadas personas en la tierra y eso antes no pasaba, porque había guerras y ahora son a distancia, no son cuerpo a cuerpo, ahora tenemos una población de millones que representan más bocas, más basura, más de todo y habría que frenar un poco la sobrepoblación del mundo, entonces desde mi punto de vista considero que la humanidad se está ahorcando sola”.

“Vas al espacio y es todo tan frágil, no hay fronteras, pero regresas y hay bardas, gente destructiva y pienso que la tecnología ha ido avanzando más rápido que el humanismo”, lamentó.

El ingeniero mexicano, que orbitó la tierra 109 veces en el transbordador espacial Atlantis, afirmó que las oportunidades siempre serán para los más preparados.

“Sea cual sea la carrera que elijas, siempre tienes que ejercer tú profesión con dignidad y pasión”.

Al cuestionarlo sobre la carrera espacial, comentó que aún falta mucho, como la exploración de Marte, la búsqueda de vida extraterrestre, y la construcción de estaciones espaciales habitadas.

“Es un gran avance que en el 2024 la NASA quiera llevar a la primera mujer a caminar a la luna, esto es una gran motivación para las mujeres y que vean que si hay oportunidades, aunque eso lleva tiempo”.

En el caso de la iniciativa privada en el espacio, recordó que esta “no da paso sin huarache”, como XSpace de Elon Musk, quien recibió ayuda de la NASA para construir una cápsulas de ultima generación.

“Elon Musk no lo hizo solo, la NASA lo ayudó igual que a muchos otros, porque la agencia da recursos como semillas para que las empresas maduren y tengan productos y eso es lo que ahora estamos viendo”.

De esta forma, surgirán nuevas empresas que más adelante compitan en viajes turísticos al espacio.

Indicó que actualmente ya no hay viajes de cortesía como hace 20 años como cuando por ser vecinos se le hizo la invitación a México, lo que le permitió viajar al espacio, “ahora ya no se regalan esas cosas, el país que quiera programar un astronauta debe de negociar por varios años, y muy barato le saldrá en mil millones de pesos”.

Recordó que países como España, Suecia, Hungría solo han tenido un solo astronauta y no han podido tener otro, igual que México.

Y países como Alemania, Francia, Italia, Japón, y Canadá han tenido en promedio menos de 10 astronautas en el espacio.

“Veo muy difícil la carrera espacial de México a menos que sea una decisión política”, precisó.

Sobre los planes del hombre para llegar a Marte, comentó que este es es un sueño de la humanidad que irremediablemente va a ocurrir.

“Solo hay que revisar la historia, cosas que parecían imposibles se lograron, desde los trabajos de Arquímides, el viaje a la luna se cumplió, ahora el regreso a la Luna ya tiene dos caminos, ir a Marte toma 7 meses, no es fácil y quien sabe si regresen los primeros hombres que viajen porque no se sabe que se encuentren allá, pero se debe tener optimismo sino las cosas no avanzan”.

Subrayó que creía que las personas podrían llegar a Marte en unos 15 años siendo optimistas, porque se tienen que invertir varios años en el regreso a la luna, seguir aprendiendo, construir refugios y aprender sobre la radiación, como parte de toda la logística.

“Ser astronauta no nada más es ir a flotar y hacer experimentos, es tener conciencia social y ser respetuoso de todas las ideologías y religiones, tus conflictos personales se tienen que quedar en el closet, no se debe pretender ser el centro de todo, ser astronauta es algo muy serio, no solo de conocimientos, es tener responsabilidad social, porque en todo eso se fijan en el comité”, finalizó Neri Vela.

