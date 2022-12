Priistas tenemos que demostrar de qué estamos hechos: Javier Villacaña (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de diciembre. Participación del presidente del CDE del PRI, Javier Villacaña.

Gracias Secretario:

Ante todo, quiero agradecer a nuestros Diputados, su presencia y acompañamiento.

Agradecer a los dirigentes de los sectores y organizaciones y a los integrantes del Comité Directivo Estatal, su apoyo.

Y de manera muy especial quiero saludar y externar mi gratitud a las compañeras y compañeros Consejeros que hoy refrendan su compromiso partidista al ser parte de esta sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal.

Decía el mártir de la democracia que: LOS TIEMPOS DIFICILES, SON TIEMPOS DE VALORES ESCENCIALES.

Y no hay valor mas esencial que la lealtad, El que es leal a sus convicciones es leal consigo mismo.

Esto viene a colación porque: Los tiempos políticos que estamos viviendo pondrán a prueba, sin duda alguna nuestra lealtad y nuestra convicción. Tendremos en su momento que demostrar los PRIISTAS de que estamos hechos.

Mas allá de los errores que algunos han cometido y que hay que reconocer para evitar repetirlos, todos sabemos que el PRI, su militancia y su dirigencia han sido objeto de embates inéditos, descarnados ocupando toda la fuerza del estado. Se nos ha tildado de las peores cosas, se nos han impuesto adjetivos ofensivos y lamentablemente no supimos organizarnos para responder.

Dimos pie a que ese principio maquiavélico de difama que algo queda, se hiciera.

Hoy ante esa realidad el PRI nos necesita a todos.

Sabemos que en una organización política vigente y vibrante como la nuestra se vale disentir, se vale tener puntos de vista diferentes, es normal, es natural, lo que no se vale es que esos temas que generan debate interno, esos temas que puedan originar puntos de vista diferentes, sirvan como pretexto para lastimar, agraviar o descalificar, sobre todo cuando no se ocupan los canales preestablecidos en nuestro partido para que se conozcan nuestras opiniones y diferencias.

No debemos olvidar que el adversario no está entre nosotros, que sabemos quién es y que busca. No debemos ignorar que está interesado en denostar y borrarnos del escenario político.

El debate entre los PRIISTAS debe estar enfocado en combatir a esos adversarios. No en desgastarnos entre nosotros.

Yo celebro que en el ACUERDO del Consejo Político Nacional que acabamos de aprobar se tomen acciones como la creación de áreas de atención al Medio Ambiente y a Grupos Religiosos, entre otras cosas, esos temas son los que deben de estar replicándose entre los priistas, no caigamos en la descalificación a priori de supuestos que no son hechos reales.

El PRI es de todos y a todos nos corresponde fortalecerlo.

Recordemos a Colosio y vayamos todos “TODO EL PRI, EN TODO EL TIEMPO, EN TODAS PARTES”

GRACIAS

