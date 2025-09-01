PRI no asistirá a la toma de protesta de nuevos ministros (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. El dirigente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, anunció que el grupo parlamentario no asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial que se llevará a cabo en el Senado este 1 de septiembre. “Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política, no vamos a legitimar esta gran farsa”, señaló a través de un video en sus redes sociales.

Señaló que Morena busca consumar el secuestro del Poder Judicial a través de la reforma de AMLO que estableció las elecciones judiciales para la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales electorales y juzgados.

“Morena convirtió al Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno, lo desmantelaron para ponerlo al servicio de sus intereses. Lo digo claro, se robaron al Poder Judicial”, señaló en el video.

De igual modo, aseguró que, con este, el gobierno quiere perseguir a ciudadanos y a los opositores. Por ello, señaló que seguirán manifestándose en contra de las acciones del gobierno federal y Morena: “El PRI no va a ser cómplice”.

