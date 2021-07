PRI inicia proceso de expulsión contra Ulises Ruiz (14:50 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, informó que fue notificado de la solicitud de expulsión de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El político mexicano dijo que la solicitud de expulsión del PRI fue ordenada por el actual presidente nacional tricolor Alejandro Moreno “Alito” , “con un montaje de prensa que lo evidencia”.

Ruiz Ortiz adelantó que se defenderá en los tribunales debido a que la resolución del partido ya fue ordenada. “A falta de argumentos, la fuerza bruta”, agregó.

En ese mismo sentido, la priista Nallely Gutiérrez denunció que “Alito” está incumpliendo las medidas preventivas que tiene dictadas, y pone en riesgo a su familia al ir notificarle la expulsión del partido con Cámaras a su domicilio, “exponiendo públicamente donde vivo”.

Por lo cual lo responsabiliza de cualquier agresión o daño que se suscite en contra de su familia.

“La vez anterior que me citaron en mis oficinas no acudieron y ahora arma un nuevo montaje, exponiendo a mi familia!! Hay límites Alejandro, con mi familia no!! Ni contra mi integridad física!”, manifestó Nallely Gutiérrez.

24 Horas

Compartir