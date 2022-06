PRI apuesta por alianza rumbo a elección presidencial de 2024 (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio. A pesar de los resultados obtenidos el domingo pasado, para el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, la Alianza Va por México demostró que junto con el PAN y el PRD son “una alternativa real que da certeza y certidumbre”, de ahí que su apuesta sea mantenerla rumbo a la elección presidencial de 2024.

“El mensaje de la coalición es muy potente al interior de los partidos políticos y desde luego frente a la sociedad”, aseguró Carlos Iriarte, secretario de Acción Electoral del CEN priista.

En una entrevista con 24 HORAS, señaló que rumbo a 2023 y 2024 “la alianza está buscando cómo ser más atractiva con su oferta” y para ello al interior de los partidos se debe ir comprendiendo cómo combinarán sus esfuerzos.

“No ha sido fácil y es evidente que a lo largo de los años partidos antagónicos se sumen y compartan ese objetivo con nuestra militancia lleva su tiempo y también la aceptación de las siglas en los estados y municipios, lo que representa un reto de comunicación al interior de los partidos”, reconoció el también diputado federal.

Ante ello, refirió que en las elecciones del domingo pasado, donde funcionó la alianza en comunicación, en acuerdo, en diálogo, “sí se lograron avances significativos y la sociedad nos volteó a ver, ese es el reto”.

El priista dijo que la alianza “motiva a los actores de los partidos porque sabemos que debemos llevar más fortalezas y también la sociedad se atreve porque hay una alternativa cierta de que juntos –por encima de los intereses de partido– vamos por intereses del estado o del país”.

El Partido Revolucionario Institucional resultó ser el gran perdedor de los comicios pasados, pues en 2018 era gobierno en 12 entidades y ahora solo está presente en el Estado de México y Coahuila, donde habrá elecciones el próximo año.

Mientras tanto, sin cerrar la posibilidad de lograr una alianza con el PAN y PRD para la elección de 2023, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, Eric Sevilla, dijo que su partido está enfocado en su fortalecimiento y por lo tanto, no se van a distraer en estos momentos “en los asuntos de la coalición”.

NO SE DEBE MINIMIZAR A OPOSICIÓN: MONREAL

Al advertir que en los resultados electorales del domingo, “no hay nada que simular ni teñir de victoria lo que es una derrota” para la oposición, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que no se debe minimizar a la oposición y que “sí hay tiro” para 2024.

Ante ello, consideró que Movimiento Ciudadano (MC) deberá unirse a la Alianza con el PAN, PRI y PRD por sobrevivencia.

“Yo soy de los que sostiene que al final, Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres en una estrategia hacia el 24, no obstante que el dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24, no sólo por ser competitivos, sino por sobrevivencia”.

Lo anterior –dijo– dada la experiencia de este proceso electoral intermedio, que hace suponer la necesidad de agruparse y de constituir un frente político en torno a todos los opositores para competir con Morena.

En tanto, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) Clemente Castañeda, respondió a las declaraciones del líder morenista, y señaló que “mientras unos piensan en la supervivencia, en Movimiento Ciudadano pensamos en un proyecto de país. Ni el oficialismo ni los partidos tradicionales le ofrecen a México una opción distinta”.

Alistan parlamento por reforma electoral

Por: Jorge X. López

El coordinador de los legisladores federales de Morena, Ignacio Mier, solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados una reunión para preparar el calendario con el cual comenzará el análisis de la propuesta de reforma electoral presentada por el Presidente.

En un comunicado, el líder morenista en San Lázaro expresó que una vez pasado “el calor de la contienda electoral” en seis estados, es momento de dar paso al análisis y un amplio debate de la iniciativa en materia electoral.

“El proceso electoral en seis entidades desborda emociones y por ello lo más prudente es que para no empañar o contaminar el trabajo legislativo, nos esperáramos al mes de junio, y llegó ese momento”.

En la reunión, que dijo solicitará a la Jucopo, también se revisará la lista preliminar de las personas que serán convocadas a participar en los foros de Parlamento Abierto.

