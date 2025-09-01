PRI abandona Congreso previo a la toma de protesta de nuevos jueces y magistrados (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La Bancada del PRI abandonó el pleno del Congreso de la Ciudad de México previo a la toma de protesta de los nuevos jueces y magistrados que fueron elegidos por voto popular a mitad de año, pues el partido revolucionario aseguró que no legitimará un “Poder Judicial de Acordeón”, pues gente acudió a votar con acordeones que les decía a quién elegir.
La diputada Tania Larios, coordinadora del PRI en el Congreso CDMX, dijo que por congruencia con sus principios y en respeto a la ciudadanía, el grupo parlamentario no asistirá a la toma de protesta del mal llamado Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que salió del recinto legislativo de Donceles.
“El pasado 1º de junio, el pueblo de México dio la espalda a la farsa que Morena quiso presentar como una elección judicial. Con más del 90% de abstención y con un proceso manchado por acordeones y simulaciones, quedó demostrado que se trató de un ejercicio fraudulento, ilegítimo e ilegal. Desde el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México manifestamos con total claridad: no vamos a legitimar un fraude judicial”.
— Tania Larios
Expresó que la justicia no puede ser botín político ni cómplice de un régimen que pretende someter a los jueces a intereses de partido; recalcó que un poder judicial nacido de un fraude carece de legitimidad moral y legal para impartir justicia, por ello, “el PRI no legitimará un poder judicial de acordeón”.
“La justicia no puede ser botín político ni cómplice de un régimen que pretende someter a los jueces a intereses de partido. Un poder judicial nacido de un fraude carece de legitimidad moral y legal para impartir justicia. Nuestro compromiso está con la gente y con la defensa de la democracia. Seguiremos denunciando cada intento de manipulación y cada simulación que busque debilitar el Estado de Derecho”.
— Tania Larios
Tania Larios concluyó que “la justicia no se impone con trampas; la justicia se construye con legalidad y confianza ciudadana”. Este lunes todos los jueces y magistrados elegidos por voto popular acudirán al Congreso de la CDMX a tomar protesta.
Deja un comentario