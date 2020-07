Previo a su encuentro con Trump López Obrador asegura que dio negativo a prueba de COVID-19 (08:55 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que salió negativo en la prueba de COVID-19 que se realizó este lunes, por lo cual viajará a Estados Unidos sin ningún riesgo para reunirse con su homólogo Donald Trump; “de todas maneras llevo mi certificado”.

En la conferencia mañanera, el primer mandatario explicó que haberse sometido a dicha prueba no significa que esté alineándose a los designios del gobierno de Estados Unidos.

“Me hice la prueba del Covid para que el Reforma pueda decir que ahora sí estoy alineado. No me la había hecho porque no tenía ningún síntoma”, señaló a unas horas de viajar a Washington en un vuelo comercial para realizar su primera gira al extranjero.

Ante la insistencia de la prensa, López Obrador dejó claro: “Ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente, si allá por el protocolo tengo que hacerme la prueba, no hay ningún demerito y pues yo quisiera que nadie se enfermara”.

“¿Dio negativo al COVID-19?”, se le cuestionó al jefe del Ejecutivo, ante lo cual respondió con un “Sí”. Reiteró que sería irresponsable viajar con algún síntoma relacionado al coronavirus.

