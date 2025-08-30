Prevén lluvias con tormentas, rachas de viento y niebla densa en regiones de Oaxaca (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de agosto.La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se esperan lluvias de intensidad variable con tormentas localmente fuertes sobre el Istmo de Tehuantepec, Costa y Sierra Sur, acompañados con chubascos, actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Además de áreas de niebla densa al amanecer en zonas de la Sierra Sur, Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón.

Esto es derivado de la onda tropical número 28, que se desplazará sobre la península de Yucatán, la cual se asociará con una baja presión que tiene probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Chiapas, por lo que se espera fuerte inestabilidad sobre el sur y sureste de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas con ambiente caluroso en la zona costera podrán superar localmente los 35 grados, con horas de bochorno después de mediodía.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 36 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 20 y máxima de 34 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

