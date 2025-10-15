Prevén aumento de lluvias intensas en tres regiones de Oaxaca para este miércoles (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que aumentará la probabilidad de lluvias algunas localmente intensas asociadas con actividad eléctrica, rachas de viento y chubascos en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Sierra Sur.

En este sentido, puede presentarse alguna tormenta local fuerte en las demás regiones. Aunado a ello, el mar alcanzará olas de 2 a 2.5 metros de altura especialmente en el golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones son debido a una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en inmediaciones del golfo de Tehuantepec, inmersa en la vaguada monzónica.

También, habrá nieblas persistentes en zonas montañosas y lígeros descensos en las temperaturas mínimas.

Las temperaturas para este miércoles son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 28 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

