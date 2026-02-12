Prevalecerán condiciones estables con cielo despejado, ambiente seco y aumento de calor en gran parte de Oaxaca: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez,12 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, un flujo anticiclónico continuará generando condiciones meteorológicas estables en gran parte del estado, con presencia de calima al amanecer, cielo mayormente despejado, ambiente seco, intensa radiación solar y aumento progresivo de calor en la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas más bajas se registrarán en zonas montañosas de la Mixteca y Sierra de Juárez. En contraste, las máximas propiciarán un ambiente caluroso, especialmente en el Istmo de Tehuantepec y Costa, donde también se prevé brisa fresca hacia el atardecer y oleaje ligeramente elevado.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 29 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 29 grados

• Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados

• Mixteca, mínima de 9 y máxima de 27 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 30 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 24 grados

• Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 25 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir