Presunta colisión de buque de la Semar en muelle de Salina Cruz queda captada en video (18:30 h)

Salina Cruz, Oax. 28 de septiembre. A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa el momento en que un buque de la Secretaría de Marina (Semar) colisiona con una embarcación menor mientras maniobraba en el muelle pesquero de esta ciudad.

El material fue compartido en la plataforma TikTok por el usuario identificado como “Everlux”, quien acompañó la grabación con el texto: “Colisión en el muelle de Salina Cruz”.

En las imágenes se aprecia cómo la unidad naval impacta a una embarcación de menor tamaño, generando preocupación entre usuarios de redes sociales por las posibles causas del incidente.

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha emitido ningún posicionamiento oficial respecto a lo ocurrido. De acuerdo con la publicación original, el hecho habría tenido lugar el día de ayer, aunque no se ha confirmado la fecha exacta ni se tiene información sobre posibles daños materiales o personas afectadas.

