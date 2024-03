“Presidente, soy beisbolista. ¿Me deja pasar?”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Dice Enrique Krauze que hay dos maneras de animar la conversación con López Obrador: hablar de beisbol o hablar de Tabasco (El Pueblo Soy Yo, Editorial Debate, página 177).

El tema viene a cuento porque Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acudió ayer a Palacio Nacional vestida como pelotera, con un letrero pintado sobre un cartón en el que se leía: “Presidente, soy beisbolista. ¿Me deja pasar?”.

La activista sonorense quiere entregar al tabasqueño la pala con la que realiza la búsqueda de personas desaparecidas, sus dos hijos incluidos. Un gesto simbólico para que el mandatario asuma su responsabilidad de buscar a los desaparecidos.

Ceci lo había intentado la víspera. Le llevó la “pala de mando” a la misma hora que daba su mañanera. “Que me la deje allí”, reviró AMLO, cuando le informaron de la presencia de la madre buscadora. No la recibió.

Esa negativa es una ofensa para los familiares de los desaparecidos mexicanos. En agosto pasado, el Presidente recibió a la argentina Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo.

Candil de la calle y obscuridad de su casa.

*

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, cifró en 99 mil 729 los registros de personas desaparecidas al día de ayer, de los 110 mil 964 registrados en agosto del 2023.

De entonces para acá se han incrementado 9 mil 424 registros adicionales, a los que hay que restar 15 mil 158, de personas que ya fueron localizadas. De ese total, 86 por ciento no fueron víctimas de delitos, aseguró Alcalde.

*

¡No somos iguales! Repiten como estribillo los oficialistas, cuando les caen en algo chueco. Presumen no mentir y mienten; no robar y roban; no traicionar y traicionan.

Lo decimos porque el 20 de febrero se publicaron los resultados de la revisión de cómo se gastó el presupuesto federal durante 2022, según la Auditoria Superior de la Federación.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa organización que tanto molesta a AMLO porque destapa las transas en su entorno, destacó, en su último reporte, los 32 mil 894 millones de pesos que, según la ASF, fueron utilizados de manera irregular, durante todo 2022, de los cuales 29 mil 765 millones, el 90%, siguen sin ser aclarados, ni recuperados.

“Esta última cifra de dinero desviado, extraviado o usado fuera de la ley durante un solo año, es tan grande que, como punto de referencia, equivale a 45 veces el tope de gastos máximo que puede utilizar una candidata a la presidencia de México durante su campaña electoral (660 millones de pesos), dice MCCI.

Agrega: “también equivale a 152 veces el presupuesto de la UIF o a 10 veces el presupuesto de toda la ASF”.

MCCI agrega que si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la ASF que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició este sexenio, hay 242 mil 064 millones de pesos de los que no tenemos pistas sobre su paradero o terminaron en lugares prohibidos por la ley.

*

Poco amistosa la señal que la Suprema Corte de Estados Unidos envió a México.

Dio luz verde a Texas para que comience a implementar la Ley SB4 que permite a la policía detener a cualquier persona simplemente por su aspecto y deportarla a México si no tiene papeles. Esta ley, según CNN, autoriza a jueces estatales ordenar la expulsión de migrantes a México.

Destina 1,500 millones de dólares para que Texas construya su propio muro fronterizo.

*La Cancillería mexicana sacó de inmediato un comunicado en el que reprueba la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, con el argumento de que separa familias de los migrantes y atenta contra sus derechos humanos.

“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, dice en un comunicado.

Y advierte: “México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.

*

Los expertos en el tema de las relaciones México-Estados Unidos también bajaron la palanca de alarma.

El excanciller Marcelo Ebrard adelanta que la entrada en vigor de esa ley criminalizará a los migrantes. “Es el mayor retroceso en materia de derechos humanos en Estados Unidos en lo que va el siglo”, aseveró.

El exembajador de México en Washington Arturo Sarukhán advierte que esto es sólo un “botón de muestra” de lo que se nos viene si llega a ganar Trump.

Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, se unió a la condena y dio a conocer datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en Ginebra, Suiza: del 2023 para acá han muerto o desaparecido 8 mil 400 migrantes de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, que intentaban llegar a Estados Unidos.

FIN

