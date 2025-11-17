Presidenta mexicana lucha contra su pueblo en lugar de acabar con los cárteles (21:00 h)

Estados Unidos, 16 de noviembre.

US Homeland Security News

@defense_civil25

Update: Mexican President orders her troops and police forces to crack down on protesters, including beatings, arrest and assassinations!! She is fighting her people instead of fighting the Narco Terrorist Cartels!

Traducción

Noticias de Seguridad Nacional de EE. UU. @defense_civil25

Actualización: ¡La presidenta mexicana ordena a sus tropas y policías reprimir a los manifestantes con palizas, arrestos y asesinatos! ¡Está luchando contra su pueblo en lugar de luchar contra los cárteles narcoterroristas!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir