Presentarán por primera vez el huaximole mixteco en festival de Puerto Escondido (22:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, 21 de julio. Por primera ocasión se presentará el platillo del huaximole mixteco, en el Primer Festival del Mole Costa y Mixteca, que se realizará el 12 y 13 de agosto, en el mercado turístico de Zicatela, de Puerto Escondido.

Así lo informó Rita Lorena Ramírez Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) con sede en Huajuapan, quien agregó que le rendirán un tributo al mole, platillo emblemático del estado de Oaxaca.

Indicó que luego de pláticas con Quetzalcóatl Zurita, presidente de Canirac en Puerto Escondido, además de la suma de esfuerzos entre cocineras y cocineros tradicionales de la Mixteca y Costa, acordaron realizar dicho festival de 11 de la mañana a 7 de la noche, con el objetivo de impulsar la economía de los participantes.

“Mole es el protagonista de festividades, fiestas patronales y celebraciones familiares. Su preparación incluye diversos chiles y carnes, como el guajolote, gallina, cerdo, res, pollo y pescado. Cada receta se caracteriza por sus técnicas y procesos, cada una de las regiones presenta procesos y técnicas únicas. La Costa se distingue por el uso del chile costeño, hierbas aromáticas, y la Mixteca, tenemos tinados, sal blanca y sabores que aportan aromas especiales”, explicó.

Al respecto, el cocinero tradicional originario de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Isidro Osorio Jiménez, apuntó que serán más de 12 cocineras y cocineros mixtecos los que acudirán al festival, quienes presentarán platillos como el chileajo, mole de fiesta, pozole, mole de camarón y huajemoles.

“En especial en la región Mixteca el guajemole o huaximole, es un platillo que nos caracteriza, no sólo porque es un ingrediente endémico de la región. A mí me ha tocado constatar, que no en todo Oaxaca se consume el guaje. yo creo que el guaje debería seguir promocionando en este tipo de eventos, para que nos abra la posibilidad de poder proyectar la gastronomía Mixteca, con esa particularidad que nos caracteriza. Tenemos la gran responsabilidad de promover y difundir, toda la herencia que nos dejaron nuestros abuelos o ancestros”, expuso.

Explicó que el costo del platillo será de 120 pesos, además de que los comensales podrán disfrutar tortillas hechas de maíz, telas de frijol, atole de granillo, mezcal artesanal y dulces típicos.

Refirió que durante el festival se realizarán conservatorios y actividades culturales, aunado que las y los cocineros compartirán sus experiencias sobre la gastronomía de la región Mixteca y Costa.

