Presentan exposición “Del Color de Mi Tierra” en la Casa de Cultura de Huajuapan (20:00 h)

Huajuapan de León, Oaxaca, 29 de febrero. En el marco del 37 aniversario de la Casa de Cultura, se inauguró la exposición “Del Color de Mi Tierra”, del artista Giovanni Salazar Olivares, con la cual nuevamente se utilizó como tal la sala de exposiciones de esta institución, espacio que ha albergado obras de los maestros: Francisco Toledo, Rodolfo Morales y Sergio Hernández, así como de artistas locales y de la región.

Salazar Olivares dio a conocer que la exposición “Del Color de Mi Tierra” estará abierta al público hasta el ocho de marzo, en un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche de lunes a viernes, el sábado hasta las dos de la tarde y este domingo uno de marzo la exposición estará abierta de las diez de la mañana a siete de la noche.

Respecto a la temática de su obra, compartió que proyecta la identidad oaxaqueña puesto que las pinturas expuestas hacen referencia a las diferentes regiones del Estado, por ejemplo, hay obra sobre las costumbres de la Costa, zona Triqui, Sierra y Mixteca.

La técnica de los tres lápices que era utilizada en el siglo XV, óleo sobre tela y acrílico, son algunas técnicas que se pueden apreciar en las obras que componen Del Color de Mi Tierra.

Sobre la presencia femenina en la mayoría de sus obras expuestas en esta ocasión, el artista compartió que es un homenaje a la mujer por estar próxima la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y porque de manera personal siente una admiración hacia la esencia femenina.

“Además, en la obra se puede visualizar la valoración de la identidad oaxaqueña en indumentaria, así como rasgos culturales, esto porque viví varios años en los Estados Unidos y curiosamente fue allá donde aprendí a valorar toda la riqueza que tiene nuestro estado, no quiere decir que quienes no salen de Oaxaca no lo valoren, pero la cotidianidad hace que la cultura se convierta en algo normal, pero cuando partimos fuera del estado o país adquiere un valor trascendental”, indicó.

Expuso que fue un acierto retomar este espacio para exposiciones ya que esta sala tiene un público cautivo de la plástica, que en un primer momento puede apreciar las obras desde la acera de la calle y de manera detallada entrando a la sala, por lo que consideró que era necesario que este espacio se abriera nuevamente, por ello se continuarán presentando exposiciones.