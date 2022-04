Presenta Salomón Jara su plan de gobierno por la Transformación de Oaxaca, plantea construcción de super carretera a Tuxtepec (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó su Plan de Gobierno por la Transformación.

En conferencia de prensa, detalló que sus ejes serán un gobierno honesto, autoridad para evitar gobiernos ricos, gobierno itinerante e incluyente, además de la erradicación del acoso sexual.

“Consolidaré un estado de bienestar, los programas federales, el fortalecimiento de la cultura indígena, la promoción de la reforma educativa de la 4T, el rescate del sistema de salud, el impulso de los deportes, el apoyo a las artes y las bandas de música, bienestar de niñas, mujeres y adolescentes, la promoción de planes de prevención de la violencia, servicios oportunos, atención del embarazo adolescente, interrupción legal del embarazo, cuidados y la crianza de infancias”.

Dijo que de llegar a la gubernatura, fortalecerá la mesa de seguridad y paz, con acciones todos los días desde las 7:00 horas, el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, el impulso de la capacitación de elementos, cámaras de seguridad, procuración de justicia, atención de violencia contra las mujeres, y la profesionalización a los cuerpos de seguridad en derechos humanos.

Asimismo, explicó que este plan abarca el mejoramiento de la infraestructura de Oaxaca, el rescate del río Salado y Atoyac, el mantenimiento de caminos, escuelas, hospitales, reforestaciones, todo con el apoyo del gobierno de México para consolidar el corredor interoceánico, el impulso de la autopista a Tuxtepec, y fortalecer con internet las comunidades.

El plan de desarrollo para las 8 regiones, establece programa de apoyo técnico, humano para desarrollo agropecuario, la simplificación de trámites para inversionistas, acciones forestales de manera responsable, el fortalecimiento de la actividad turística y políticas integrales, tomando en cuenta a todos los sectores, por ello se tendrán rutas violetas para niñas y mujeres, acciones para mujeres emprendedoras y artesanas, agregó.

Aseguró que este proyecto no está inventado, ya que es producto del trabajo, de recorrer las regiones, de escuchar a la población, y de atenderlas, por lo que no está realizado por empresas que no conocen Oaxaca.

Aseguró que con el respaldo del gobierno federal será posible la construcción de la super carretera hacia Tuxtepec en la región de la Cuenca del Papaloapan, misma que iniciará y entregará antes de culminar su administración.

Subrayó que su gobierno será de atención total, con horas extras de trabajo, al doble para que se atiendan todos los problemas que se tienen, no solo con un horario de 8 horas.

Jara Cruz, especificó que una vez que gane la elección recorrerá los 570 municipios para darle las gracias al pueblo, para fortalecer los planteamientos que ha realizado y para iniciar las acciones desde abajo.

Sobre sus comentarios respecto a la Sección 22, señaló que los respeta, los apoya, ya que ha estado con ellos desde toda la vida, ha apoyado su lucha por la reivindicación sindical, por lo que van a seguir caminado de manera conjunta.

Luego de la consulta sobre la revocación de mandato, comentó que estaba contento porque la sociedad participó de manera libre y responsable en la consulta.

“Esto se hizo posible con un ejercicio para evaluar a los gobernantes, en Oaxaca la participación fue importante, el pueblo pone y el pueblo quita, por ello estoy satisfecho a pesar de que la autoridad electoral puso obstáculos, se superaron las expectativas porque se le apostaba al fracaso total”.

El senador con licencia, lamentó que Oaxaca siga siendo de los estados más pobres del país, por lo que se requería un esfuerzo mayor para atender este rubro.

“La entidad es más turística, forestal, agroindustrial, se le va a dar impulso a los parques industriales para que se tengan empleos y darles certeza a los empresarios que van a invertir, además que se vivirá un verdadero estado de derecho, sin amiguismos, compadrazgos, sin que vengan de Atlajomulco, Toluca o de otras partes para beneficiarse, pues Oaxaca no debe estar en los últimos lugares de pobreza”.

Reconoció que en su movimiento están el 90 por ciento de las organizaciones sociales por lo que tiene la confianza que dará certeza a los inversionistas que no se tendrán afectaciones.

Sobre la senadora Susana Harp, manifestó que es su amiga, “tuvimos una contienda interna, es una gran mujer a la que respeto y admiro, hemos platicado, la felicité en su cumpleaños, tenemos buena amistad, espero que ella tome una consideración con respecto al gobierno después del 5 de junio, tengo interés de que participe con su talento y experiencia, estamos en el mismo proyecto y sé que trabajaremos unidos”.

Puntualizó que no quiere que en su gobierno estén diodoristas, ulisistas o muratistas, si aceptará a los priistas, panistas o perredistas de abajo pero que se guíen por luchar a favor del pueblo.

