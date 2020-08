Presenta Profeco marcas de jamón que incumplen contenido (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de agosto. La Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) publicó en su Revista del Consumidor de agosto las marcas de jamón que no cumplen con lo que dicen comercializar, ofrecen menos producto, no contienen pavo o, incluso, aquellas que no ofrecen jamón.

Para su estudio, la Profeco analizó 44 marcas distintas de jamón y revisó sus ofrecimientos de etiqueta, las calorías, la aportación de nutrientes y tipo de carne con la que fueron producidos.

Derivado de ello, la procuraduría determinó que algunas marcas de jamón que se comercializan en el mercado mexicano incumplen el porcentaje de carne que enuncian, unas contienen menos productos y otras más omiten información e, incluso, están fuera de las normas.

Marcas que incumplen contenido

Bafar, jamón de pavo 400 g tiene 4.7 por ciento menos producto

Duby, jamón cocido de pavo 500 g, tiene 4.6 por ciento menos producto

Incumplen clasificación

Galy, jamón cocido de cerdo y pavo a granel, incumple porcentaje mínimo de cerdo que debe tener.

Parma, jamón de pierna york 200g, no indica en etiqueta su clasificación comercial.

Duby, 500 g, se denomina jamón de pavo pero no está hecho con muslo de pavo como lo implica la norma

Lala Plenía, jamón Virginia de pavo 250g, no indica el porcentaje de proteína de soya adicionada

No es jamón

Sparta Cocido, jamón de pavo y cerdo de 1kg, no debería usar la denominación jamón, pues contiene pollo.

Están fuera de la norma:

Parma Campestre, jamón de pierna 250g se ostenta como “fino” pero contiene componentes que no debería según su clasificación.

Cuadritos, jamón virginia de pavi/a granel, no cumple con porcentaje de proteína libre de grasa según la clasificación que tiene.

Parma Sabori, jamón virginia de pavo 250g, no cumple con el 25 por ciento de reducción de sodio según lo indica su clasificación.

San Rafael, jamón de pierna 300g, contiene almidón y no se declara en sus ingredientes.

En sus recomendaciones, la Profeco indica a la población a mantenerse atentos ante embutidos con características similares a las del jamón, pero que no lo son. Instan a leer el etiquetado para cuidar su salud.

Asimismo, refiere que algunas marcas incorporan ingredientes no cárnicos cuyo objetivo es sustituir una parte de la carne con un aporte proteico y funcional; otros más incluyen almidones y féculas.

Información de:https://www.ejecentral.com.mx/

