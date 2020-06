Presenta Patrimonio de la Beneficencia Pública informe de actividades en 2ª sesión ordinaria (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. Al presidir la Segunda Sesión Ordinaria del Patronato de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca (APBPO), a través de videoconferencia, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, reconoció el esfuerzo y labor que realiza este organismo, ante la pandemia por COVID-19.

Destacó que el mundo, nuestro país y la entidad, está pasando por un momento complicado debido a la contingencia ante el coronavirus y hoy más que nunca la transparencia en la utilización de los recursos se hace fundamental para dar certeza al pueblo de Oaxaca y validez a las acciones de gobierno que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Recalcó que la APBPO, tiene un alto impacto en materia de Salud para la población vulnerable, pues significa un apoyo directo para su atención médica, además de contribuir con la misma Secretaría organizando las acciones para el óptimo uso del patrimonio propio.

Casas Escamilla, dijo que estas tareas han permitido, no solo atender la emergencia por COVID-19, si no continuar otorgando asistencia a los grupos vulnerables ante otros padecimientos, ya que las enfermedades y necesidades no esperan para hacerse presente.

Asimismo, la directora general de la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, Alina Gómez Lagunas, agradeció a la empresa COPPEL, S.A de C.V, por la donación de dos ventiladores marca Puritan Bennet Modelo 840/1, a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C, por los donativos recibidos en especie, al público en general por un ventilador de traslado.

Al donativo económico por diversos diputados de la Honorable Cámara de Diputados, a Servicio CIMOVI, S.A de C.V. y la Estación de Servicio San Antonio, S.A. de C.V., por un aire acondicionado tipo piso cada uno, así como a Bienes Raíces Albomoncy por un electrocardiógrafo avanzado Carewell.

A la Bolsa contingente empresarial, como parte del programa de apoyo médico implementado por la Secretaría de Economía a fin de afrontar la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, recurso económico destinado para el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, y el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) Oaxaca.

Gómez Lagunas dijo que a través del programa de Fortalecimiento a Unidades Aplicativas y Hospitalarias se fortaleció a 88 unidades médicas aplicativas de las seis Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con la entrega de insumos y material médico, destinado a atender las necesidades derivadas de la pandemia por COVID-19.

