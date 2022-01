 Presenta PAN Oaxaca a sus precandidatos a la gubernatura de Oaxaca (14:45 h)

Sarai Jiménez

Presenta PAN Oaxaca a sus precandidatos a la gubernatura de OaxacaOaxaca de Juárez, 6 de enero. El secretario general en funciones de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) de Marco Antonio Candelario Castillo, informó que se declararon procedentes los registros a precandidatos a la gubernatura de Oaxaca, por lo que contenderán en el proceso interno de selección del candidato a la gubernatura, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Alberto Moreno Alcántara, y Gerardo García Henestroza, quienes cumplieron con los requisitos para el proceso de selección.

En conferencia de prensa en la sede estatal del partido blanquiazul, precisó que Gerardo García Henestroza se encontraba en cuarentena por lo que no se encontraba presente, ya que un familiar había dado positivo a Covid-19 y le habían recomendado aislarse.

Ante el proceso electoral rumbo a la gubernatura de Oaxaca, manifestó que los antes señalados eran cartas muy competitivas, con un gran perfil que les generaba las condiciones adecuadas para buscar lo mejor para la entidad.

En ese sentido, expuso que el PAN buscaba convencer a los oaxaqueños de que representan una alternativa para mejorar, con experiencia, transparencia, además de mantener una cercanía con la sociedad.

“Ellos iniciarán una precampaña que culminará el 10 de febrero, para llegar hasta los militantes de este partido”.

El panista, descartó una posible alianza con los demás partidos políticos.

Por su parte, Natividad Díaz Jiménez, sostuvo que como mujer tenía la capacidad para contender y lograr la gubernatura con elementos adecuados para alcanzar el triunfo en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

“Todos me conocen, acudiré a todas las regiones con la cara en alto, porque no tengo nada que esconder pues he caminado de frente sin nada de qué avergonzarme”.

Resaltó su experiencia como legisladora local, federal, en constante lucha para buscar lo que verdaderamente requiere la sociedad, aunque la oposición no los deje discutir ni debatir sobre lo que realmente se necesita.

Al reconocer a sus compañeros con los que contenderá, aseguró que ellos también cuentan con la experiencia y capacidad para lograr la candidatura.

“Estamos hartos de la violencia política, la inseguridad en Oaxaca de la que mi familia ha sido víctima y por ello me pongo de lado de quienes sufren este tipo de situaciones”, agregó.

Carlos Moreno Alcántara, manifestó que en el PAN hay propuestas, trabajo con la militancia, y están esperando el dedo que decide, no se esconden, y solo buscan mejorar a Oaxaca

“No buscamos estar en una coalición marginal, en el corporativismo, por eso no podemos ir con el PRI, apostamos por nosotros mismos, con la identidad entre oaxaqueños que requieren una oposición distinta a quienes están entre lo malo y lo peor”.

Y es que dijo que no podían ir a una contienda con una plaza entregada, por ello trabajaban para atender la situación que se tiene en Oaxaca.

