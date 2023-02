Presencia inesperada de Alito “revienta” plenaria del PRI en Senado (19:10 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de enero. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llegó de forma imprevista a la plenaria que desarrollaban de manera privada los senadores de este partido, lo que provocó que dicha reunión se suspendiera por parte del coordinador, Miguel Angel Osorio Chong, con quien el campechano tiene fuertes diferencias políticas.

Fue alrededor de las 13 horas cuando, Alito llegó a la reunión plenaria invitado—según informó—por los senadores Mario Zamora y Manuel Añorve, y de inmediato Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu entre otros senadores abandonaron los trabajos tras decretarse un receso por parte del coordinador.

“Aquí estoy mira, invitado por las y los senadores de Partido Revolucionario Institucional, nosotros siempre actuaremos de manera responsable y respetuosa atendiendo el trabajo y la participación en ambas plenarias”, explicó.

Osorio Chong calificó de irresponsable esta medida por llegar a una reunión a la que no estaba invitado.

“Es la irresponsabilidad en llegar a una reunión en la que él no está siendo convocado. Es como si yo me fuera a parar en este momento al Comité Ejecutivo y me metiera a una reunión en la que no me convocaron, no. No debe de ser, no está el tema de la coordinación, ni siquiera el tema de la dirigencia en la plática, en el diálogo”, indicó

Por la mañana, en el arranque de estos trabajos, los 13 legisladores del Partido Revolucionario Institucional recibieron a la precandidata de su partido, al Estado de México, Alejandra del Moral, a quien le expresaron todo su respaldo y la intención de acompañarla con un plan de acción para apuntalar su campaña política.

Momentos más tarde, los medios de comunicación fueron invitados a dejar el salón, porque se trataría de desahogar una agenda privada.

El encuentro continuó por varios minutos, pero al filo de las 13 horas hizo su arribo, Alito Moreno, lo que generó una gran movilización, ya que no había sido invitado formalmente a participar en estos trabajos, debido principalmente a los desacuerdos que sostiene con el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong y la ex dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu.

Osorio se levantó de la mesa y fue seguido por varios de sus compañeras y compañeros, quedando dentro del salón en el piso 14, solo 7 u 8 de los integrantes de la bancada.

Por algunas fotos que circularon, se observa a Jorge Carlos Ramírez Marín, Beatriz Paredes, Silvana Beltrones, Carlos Aceves del Olmo, Ángel García, Mario Zamora y quien lo invitó Manuel Añorve Baños.

Al término del improvisado encuentro, Alito acompañado por García, Zamora y Añorve, ahí se le cuestionó si había sido invitado o no.

“Aquí no vemos tiempos de campaña, sino lo que le conviene a México, me reuní con los senadores y todos contentos, echados para adelante”,indicó.

Osorio Chong rechazo entrar en polémicas, sobre la actuación de Manuel Añorve con quien se había acordado el posible encuentro, o con los que permanecieron reunidos con Alito Moreno.

También descartó que esta situación ponga en entredicho, su liderazgo en la coordinación del grupo parlamentario, ante la evidente falta de control y el hecho de que la mayoría se quedó a platicar con el dirigente nacional.