Presagio Electoral 2024 de Las 2 Marchas y el sueño de Muratito: Alfredo Brena (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. La marcha de ayer 27 de noviembre 2022 en México, Distrito Federal, organizada por AMLO, dejó algunas cosas en claro: AMLO va a poder designar a su sucesor. Sea quien sea el candidato de Morena, ese va a ganar la elección presidencial del 2024.

Es posible que en la elección 2024, la oposición (léase el PAN), pueda triunfar en la mayoría de alcaldías del DF e incluso levantarse con el triunfo en la jefatura del DF. Y perdonen mis estimados lectores, que yo escriba Distrito Federal y no ciudad de México, pero la realidad es que la ahora llamada ciudad de México, no ha dejado, ni puede dejar de ser un Distrito Federal, pero, ese es un tema que tocaremos en próximos artículos.

Y retomando la elección del 2024, la marcha de la oposición del domingo 13 de noviembre próximo pasado, dejó, como la marcha de AMLO, algunas cosas en claro: la más importante es que Morena (léase Claudia Sheinbaum), tiene perdido el voto de la clase media del DF, luego entonces, indudablemente va a perder la mayoría de alcaldías y muy probablemente pierda la jefatura del DF en el 2024.

Así que tenemos que recordar la elección del 2 de julio de 2000 por la jefatura del DF:

En esa elección, el PRD sentía que la tenía ganada y con mucho, porque confiaban en repetir el triunfo apabullante del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Ya en el año 2000 el Ing. Cárdenas estaba como candidato del PRD a la presidencia de la República y Rosario Robles cubría el interinato como jefa de Gobierno del DF.

AMLO y el PRD durante la campaña se sintieron muy confiados en ganar por amplio margen, es más, siempre exhibieron las encuestas donde el PRD estaba muy arriba. Los otros contendientes eran: Santiago Creel candidato del PAN y por el PRI Jesús Silva Herzog.

Finalmente la elección terminó, de acuerdo a las cifras de IEDF, como sigue: López Obrador 39.57 por ciento, Santiago Creel 34.00 por ciento y Jesús Silva Herzog en un muy lejano 3er lugar. Y hasta aquí, nada de extraño, pero al analizar el desarrollo de la campaña electoral, nos encontramos que Santiago Creel del PAN, estuvo a nada de ganar la elección, es más, de acuerdo con los analistas electorales, podemos afirmar que si Creel hubiera arrancado su campaña por la jefatura del DF una semana antes, dado que la empezó mucho tiempo después que la del PRD, simplemente la hubieran ganado.

Y es aquí donde está la esencia del giro de la elección. La gente que votó por el PAN, la gente que votó por Creel, simplemente es ese bloque de la clase media, sí, ese mismo bloque que le desfiló a AMLO el pasado domingo 13 de noviembre.

En aquel año 2000, también la clase media se vistió de blanco y marchó sobre Paseo de la Reforma. Y la intención del voto en todas las encuestas, durante las últimas semanas, se cerró de tal forma que a López Obrador y al PRD, simplemente, “les dio frío”.

López Obrador decía que estaba por muchos puntos arriba de Santiago Creel, pero en las últimas semanas, antes de aquel famoso 2 de julio del 2000, Creel subió de tal forma que les dio miedo perder la elección, al PRD y a López Obrador

Y ya en el día de la elección, ésta estuvo tan cerrada, que la sorpresa empezó a congelar gestos. El PRI cayó al tercer lugar y Santiago Creel se acercó tanto a la votación del PRD que hubo momentos de alarma entre los simpatizantes de López Obrador.

Y cuando entrevistaron a AMLO al salir de su departamento de Copilco Universidad, a las siete y cuarto de la noche, se le preguntó:

-¿Cómo calificaría la elección?

-Muy buena.

-¿Cuál es su opinión acerca de las primeras tendencias difundidas por la empresa Mitofsky y Televisa, que le dan una ventaja sobre su más cercano competidor, el panista Santiago Creel?

-No me proclamaré triunfador hasta que no tenga todos los resultados. Queremos actuar con mucha prudencia.

-¿Sorpresa por el estrecho margen, de tres a seis puntos, según esas encuestas, entre usted y Creel?

-Espérense a que estén los resultados. No me gusta caer en triunfalismos.

Quien sí manifestó su desconcierto por la ventaja tan cerrada de López Obrador, fue el secretario general del PRD en el DF, Agustín Guerrero. Para el líder perredista, ese margen tan estrecho hacía prever que no ganarían todos los distritos ni todas las delegaciones, como creían antes de la jornada electoral.

Cuando López Obrador se enteró que había ganado, no dudó en manifestar: “Inauguraremos un nuevo siglo”. Pero, el candidato de la Alianza por la Ciudad de México mostraba un rostro desencajado. -No es la cara de la victoria, de un ganador – le inquirieron los reporteros. -Es que soy muy austero y sobrio – respondió.

Así que podemos recapitular el análisis de Las 2 Marchas diciendo que: Morena seguramente va a perder la mayoría de alcaldías en el DF y muy probablemente también pierda la jefatura de Gobierno. Pero, irremisiblemente Morena va a ganar la Presidencia de la República en la elección del 2024.

Alejandro Murat (Muratito), casi ex gobernador de Oaxaca, bajo ningún esquema electoral pinta para Presidente de México. Esto sólo sería posible si en las boletas de la elección presidencial, apareciera como candidato de Morena, cosa por demás imposible. Así que en lo que le tira un huesito el presidente AMLO, puede atender su notaría en el estado de México y seguir soñando con ser Presidente de México.

¡Suerte! y hasta el próximo Lunes De Análisis Político

