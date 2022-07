Preocupa en EU cercanía de AMLO y embajador Ken Salazar: NYT (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. Al interior del gobierno de Estados Unidos existe una preocupación por la cercanía entre su embajador en México, Ken Salazar, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, reportó el periódico The New York Times en su edición del martes.

Altos funcionarios de Estados Unidos, que no tenían autorización de hacer declaraciones en público, cuestionan si funciona el “enfoque blando” que ha mostrado el diplomático estadounidense, o si envalentona a López Obrador .

En particular preocupa la postura que enarboló López Obrador de no acudir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, en junio de este año, ya que el gobierno de Joe Biden no invitó a todos los presidentes del continente.